이혜훈, 원펜타스 부정청약 의혹에 "장남 파경 위기…위장전입 아냐"

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회에서 열린 재정경제기획위원회의 인사청문회에 참석하고 있다. 2026.1.23 김현민 기자

이혜훈 기획예산처 장관 후보자는 서초구 '래미안 원펜타스' 아파트 부정청약 의혹과 관련해 23일 "장남이 결혼식을 올렸으나 직후 관계가 악화해 혼인신고를 하지 않고 부모와 함께 살았다"며 청약 가점을 노린 위장 전입이 아니라고 해명했다.

이 후보자는 이날 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 장남의 위장 전입·부정청약 의혹에 대한 질의에 이같이 답했다.

이 후보자의 배우자는 2024년 7월 서울 서초구 래미안 원펜타스 청약에 당첨됐다. 당시 당첨 커트라인인 74점을 맞추기 위해 2023년 12월 결혼한 장남을 부양가족으로 포함해 점수를 부풀렸다는 의혹을 받고 있다.

이 후보자는 "장남이 혼례를 올렸으나 직후 두 사람의 관계가 깨지는 등 최악의 상황으로 치달았다"며 "당시로서는 혼례를 유지하기 어렵다고 판단해 저희와 함께 있을 수밖에 없는 상황이었다"고 설명했다.

장남이 세종시 소재 국책연구원에 취업해 실거주지가 달랐다는 지적에 대해서는 "장남이 혼자 식사나 빨래 등을 해결하기 힘들어했고 당시 서울로 직장을 옮길 계획도 있어 서울 본가에 주로 머물렀다"고 반박했다.

야당 의원들이 부정청약으로 얻은 아파트를 반납할 의사를 묻자 이 후보자는 "수사기관의 결과에 따르겠다"고 밝혔다.

시아버지로서 4선 의원을 지낸 김태호 전 내무부 장관의 경력을 활용해 장남을 연세대에 특혜 입학시킨 것 아니냐는 지적에는 "국위선양자의 연세대 기준은 훈장 종류를 정해 놓고 있다"며 "시부께서 정치인으로서의 공적이 아니고, 공무원으로 평생 봉직한 여러 공적을 인정받아서 청조근정훈장을 받으셨기 때문에 그것으로 자격요건이 됐다"고 해명했다.





앞서 이 후보자는 국회 답변에서 "장남이 다자녀가구 전형으로 연세대에 입학했다"고 밝혔지만 이 후보자 장남이 입학한 2010학년도에는 다자녀전형 자체가 없던 것으로 나타나면서 부정입학 논란이 일었다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr

