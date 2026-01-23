"한국에 정말 감사"…외국인 유학생 여권·등록금 찾아 준 경찰관

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

새내기 경찰관이 동선 역추적해 이튿날 회수

"Thanks a lot Korean police(한국 경찰에 정말 감사드립니다)."

한국에 온 외국인 유학생이 여권과 등록금이 든 가방을 버스에 두고 놓고 내렸다가 새내기 경찰관의 적극적이고 꼼꼼한 도움으로 이튿날 이를 되찾은 사연이 전해졌다.

김재록 순경과 라만 빈 타즈워씨. 전북경찰청

AD

23일 전북경찰청에 따르면 지난 17일 오후 5시쯤 도내 한 대학에서 석사 과정을 밟는 방글라데시 국적의 라만 빈 타즈워씨가 전주덕진경찰서 아중지구대를 찾아왔다.

이 유학생은 "등록금과 외국인등록증, 여권이 들어있는 가방과 휴대전화를 버스에 두고 내렸다"며 다급히 도움을 요청했다. 물론 이 말은 방글라데시어였다.

사건을 접수한 김재록 순경은 몸짓과 번역기까지 동원해 대화를 시도했지만, 이 유학생은 자기가 탄 버스회사 이름을 전혀 기억하지 못했다.

김 순경은 유학생이 타고 내린 장소를 역추적해 버스조합과 운송회사에 반복해서 전화를 걸었다. 그 결과 약 15시간 만에 유학생이 탄 버스를 특정할 수 있었다.

김 순경은 신고자에게 "버스를 찾았다"고 알렸고, 이 유학생은 이튿날 오전 8시께 해당 버스회사에 들러 소중한 가방을 되찾았다. 이 유학생은 너무 감사했는지 다시 지구대를 찾아와 '한국 경찰의 친절에 감사드린다'는 손글씨를 전했다.





AD

경찰 관계자는 "단순한 유실물 처리 사안이었는데 김 순경은 외국인의 안타까운 사연을 접하고 버스회사 관계자를 일일이 접촉했다"며 "신속하게 유실물을 회수해서 다행"이라고 전했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>