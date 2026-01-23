"김밥인데 왜 '스시 앤 롤'?"…서경덕 "이제는 당당히 KIMBAP"

김밥용 김에 여전히 '스시 앤 롤' 표기 논란
서경덕 교수 "이제는 KIMBAP으로 불릴때"
일부 '김밥용 김' 제품 포장지에 여전히 영어로 '스시 앤 롤(Sushi and Roll)'이라는 표기가 사용되고 있어 논란이 일고 있다. 김밥이 전 세계적으로 사랑받는 K푸드로 자리 잡은 만큼 이제는 'KIMBAP(또는 GIMBAP)'이라는 고유 명칭을 사용해야 한다는 지적이다.
서경덕 성신여대 교수는 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램을 통해 "일부 김밥용 김 포장지에 아직도 영어로 '스시 앤 롤'이라는 표기가 사용되고 있어 문제가 되고 있다"고 지적했다.
서 교수는 김밥이 이미 세계인들이 즐기는 한국 대표 음식으로 자리 잡았다는 점을 강조했다. 지난해 전 세계적으로 인기를 끈 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'에서는 주인공 헌트릭스 멤버가 김밥을 먹는 장면이 등장해 화제를 모았고 미국 대형 슈퍼마켓 체인인 트레이더조에서는 냉동 김밥이 판매되며 현지 소비자들의 호응을 얻고 있다.
또 한국을 찾는 외국인 관광객들 사이에서도 김은 대표적인 인기 쇼핑 품목으로 꼽히며 '김밥용 김' 역시 높은 판매량을 기록하고 있는 것으로 전해진다.
서 교수는 "과거에는 외국인들이 김밥을 잘 몰랐기 때문에 이해를 돕기 위한 차원에서 '스시 앤 롤'이라는 표기를 사용할 수밖에 없었던 점은 충분히 이해한다"면서도 "하지만 이제 김밥은 전 세계인이 즐기는 K푸드의 대표 주자로 성장한 만큼 당당히 'KIMBAP'(혹은 GIMBAP)으로 표기해야 한다"고 주장했다.
이어 "지금까지 전 세계에 김치, 비빔밥, 불고기 등을 꾸준히 홍보해 왔는데 올해부터는 김밥을 비롯해 떡볶이, 한국식 토스트 등도 널리 알려보겠다"고 덧붙였다.
박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
