부천 금은방 강도살인 김성호 송치…범행 전 다른 금은방 물색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강도살인·강도예비 혐의

경기 부천의 한 금은방에서 여성 업주를 살해하고 금품을 훔쳐 도주한 김성호(42)가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. 범행 전 여러 금은방을 돌며 범행 장소를 물색한 것으로 파악되면서 강도예비 혐의도 추가됐다.

부천 강도살인 피의자. 경기남부경찰청

AD

23일 경기 부천원미경찰서는 강도살인과 강도예비 혐의로 김씨를 검찰에 구속 송치했다고 밝혔다.

김씨는 지난 15일 낮 12시7분께 부천시 원미구의 한 금은방에서 업주인 50대 여성 A씨에게 흉기를 휘둘러 살해한 뒤 귀금속 40여점(시가 2000만원 상당)과 현금 200만원을 빼앗아 달아난 혐의를 받는다.

김씨는 범행 전날인 지난 14일 서울과 인천의 금은방 2곳을 찾아가 범행 대상지를 물색한 혐의도 있다.

그는 범행 후 미리 준비한 정장으로 갈아입고 여러 차례 택시를 타고 도주했지만 약 5시간 만에 서울 종로구 거리에서 경찰에 붙잡혔다.

김씨는 도주 과정에서 훔친 귀금속을 금은방 여러 곳에서 팔았다. 검거 당시에는 범행에 사용한 흉기, 현금, 여권 등을 갖고 있었다.

김씨는 경찰 조사에서 "빚이 많아 범행을 저질렀다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.





AD

한편 경기남부경찰청은 지난 20일 신상공개심의위원회를 열고 김씨의 얼굴·이름·나이 등 신상정보를 공개하기로 결정했다. 위원회는 "금은방 등에 대한 동종 범죄 재발을 막고 사회적 경각심을 주기 위해 이같이 결정했다"고 공개 사유를 밝혔다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>