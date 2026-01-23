에이비엘바이오, 홍콩·싱가포르서 해외 NDR 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“지속적인 해외 NDR 통해 주주가치 제고”

이중항체 전문기업 에이비엘바이오는 2월 2일부터 4일(현지시간)까지 홍콩과 싱가포르에서 해외 기업설명회(NDR)를 진행한다고 23일 밝혔다.

에이비엘바이오 로고 이미지. 에이비엘바이오

이번 NDR은 해외 기관투자자를 대상으로 에이비엘바이오의 이중항체 플랫폼과 주요 파이프라인 개발 현황, 중장기 사업 전략을 공유하기 위해 마련됐다. 회사는 글로벌 투자자 접점을 확대하고 해외 자금 유입을 통해 주주가치를 제고한다는 계획이다.

에이비엘바이오는 BBB 셔틀 플랫폼 '그랩바디-B'와 4-1BB 기반 면역항암 플랫폼 '그랩바디-T'를 중심으로 파이프라인을 확장하고 있다. 그랩바디-B는 IGF1R을 표적하는 기술로 GSK와 일라이 릴리에 기술이전됐다. 파킨슨병 치료제 ABL301은 사노피에 기술이전돼 미국 임상 1상을 완료했다.

그랩바디-T 기반 파이프라인인 ABL111, ABL503, ABL103 가운데 ABL111은 니볼루맙 및 화학항암제 병용요법으로 위암 환자 대상 임상 1b상에서 유의미한 효능과 안전성을 확인했다.

에이비엘바이오의 첫 이중항체 ABL001은 컴퍼스 테라퓨틱스가 담도암 2차 치료제로 글로벌 임상 2/3상을 진행 중이다. 회사는 올해 상반기 무진행생존기간과 전체생존기간 등 핵심 임상 지표를 공개할 예정이다.





이상훈 에이비엘바이오 대표는 "미국 NDR에 이어 홍콩과 싱가포르에서도 해외 투자자들과 소통을 이어가게 됐다"며 "지속적인 글로벌 NDR을 통해 기업 가치와 주주가치를 함께 높여 나가겠다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

