강북구, '빌라관리사무소' 전 동 확대 대상지 공모

번2동·우이동·인수동 대상…내달 23일까지 접수
서울 강북구(구청장 이순희)가 노후 다세대·연립주택의 주거환경을 개선하는 '빌라관리사무소'를 전 동으로 확대하기 위해 이달 23일부터 2월 23일까지 '2026년 확대구역 대상지 공모'를 진행한다.
빌라관리사무소는 노후화된 빌라 밀집 지역에 빌라관리 매니저를 배치해 청소, 안전 순찰, 시설 유지관리, 생활 불편 사항 대응 등 소규모 공동주택의 주거환경 개선을 돕는 사업이다. 2023년 번1동 시범운영을 시작으로 미아·송중동, 수유동, 송천동 등으로 단계적으로 넓혀왔다.
이 사업은 주민 만족도 조사와 대외 수상을 통해 성과가 확인되고 있다. 지난해 만족도 조사 결과 이용 주민의 92.4%가 사업에 만족했으며, 96%가 타 지역 확대가 필요하다고 답했다. 또 지난해 '대한민국 범죄예방대상 최우수상'과 '지방정부 정책대상 최우수상'을 받으며 정책의 효과성을 인정받았다.
이번 공모는 번2동·우이동·인수동을 대상으로 총 3개 구역을 추가 선정할 예정이며, 이를 통해 빌라관리사무소 사업은 마지막 확대 단계에 들어선다. 이번 확대가 완료되면 아파트 밀집 지역인 삼각산동과 번3동을 제외한 강북구 전 지역에 소규모 공동주택 관리체계가 갖춰진다.
이번에 선정된 지역에는 기존 관리 서비스 외에도 셉테드(CPTED) 기반 범죄 예방 안전시설물 설치, 무단투기 단속을 위한 이동식 폐쇄회로(CC)TV 운영 등 생활 밀착형 서비스가 제공된다.
공모 신청은 이달 23일부터 2월 23일 오후 6시까지이며, 공모 신청서와 주민 동의서 등 관련 서류를 갖춰 강북구청 주택과에 방문하거나 우편 또는 전자우편(hjhj6501@gangbuk.go.kr)으로 제출하면 된다.
구는 접수된 대상지에 대해 현장 조사와 사업구역 선정위원회 심의를 거쳐 3월 중 최종 결과를 발표할 예정이다. 자세한 사항은 강북구청 홈페이지를 참고하거나 주택과(02-901-6823, 6836)로 문의하면 된다.
지금 뜨는 뉴스
구 관계자는 "빌라관리사무소는 소규모 공동주택의 관리 공백을 공공이 책임지는 강북구의 선도적인 모델"이라며 "앞으로도 구민들이 보다 안전하고 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있도록 사업 운영과 관리에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>