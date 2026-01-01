경남교육감 보수·중도 단일화연대, 후보자 토론회 … 2인만 참석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남교육감 보수·중도 후보 단일화연대의 후보자 토론회가 22일 경남교총 2층 회의실에서 열렸다.

이 자리에는 1차 여론조사를 통과하고 2차 여론조사 대상인 권순기 전 경상국립대 총장과 최병헌 전 경남교육청 교육정책국장만 참석했다.

나머지 대상자인 김상권 전 경남교육청 교육국장과 김영곤 전 교육부 차관보는 1차 여론조사 결과 미공개 약속 파행, 여론조사 결과 발표 현장에서 사용된 통계자료 일부의 유출 등을 문제 삼으며 최근 단일화연대 주관 일정 불참을 선언했다.

경남교육감 보수·중도 후보 단일화연대의 후보자 토론회가 경남교총 2층 회의실에서 열렸다. 이세령 기자

이날 유튜브 녹화 방식으로 열린 토론회에서는 권 전 총장과 최 전 국장이 경남 학생들의 기초 학력 저하, 교권 침해 문제를 비롯한 교육 현장 갈등, 경남교육청 학생용 스마트 단말기 '아이북' 사업 문제 등 주요 현안에 대한 해법과 정책을 제시했다.

기조 발언에서 권 전 총장은 "경남은 지난해 경제력과 인구에서 비수도권 1위를 달성했으나 교육과 교육 재정 건전성은 전국 최하위 수준"이라며 "인성교육, 학교별·지역별 교육 격차 해소, 학력 향상, 교육 재정 정상화, 인문적 상상력에 기반한 인공지능(AI) 활용 교육, 국제화 교육으로 경남을 미래교육 중심지로 만들겠다"라고 강조했다.

최 전 국장은 "지금 경남교육은 기초 학력 저하, 교실 붕괴 우려, 미래사회 대비 불안 등 현장 목소리가 들리고 있다"며 "진영과 이념을 넘어 아이들의 배움과 성장이라는 한 가지 목표로, 교사가 가르치는 보람을 느끼고 학생이 배우는 기쁨을 회복하는 새로운 경남교육을 만들겠다"라고 했다.

권순기 전 경상국립대 총장(왼쪽)과 최병헌 전 경남교육청 교육정책국장. 이세령 기자

이후 두 사람은 자질 검증 과정에서 권 전 총장의 자녀 논문 입학 특혜 의혹과 총장 재임 시절 다수 논문 게재 논란, 최 전 국장의 진보 교육감 체제 본청 근무 이력에 따른 단일화 완주 여부 등을 놓고 공방을 벌였다.

최 전 국장은 대학교수인 권 전 총장 아내 논문에 고등학생이던 아들이 제1 저자로 이름을 올린 점을 언급하며 권 전 총장 부부의 아들이 이를 통해 서울의 모 대학교 수시전형에 합격해 '부모 찬스'를 활용한 게 아니냐는 의혹을 제기했다.

이에 대해 권 전 총장은 "국가 공인 연구·교육(R&E) 프로그램을 통해 학생이 직접 신청하고 정해진 절차에 따라 진행돼 작성된 논문"이라며 "해당 고등학교 동아리에서 선정돼 온 아이들을 우리 아들이라 빠지라고 하는 것 자체가 잘못된 것이라 생각한다. 그간 공직을 거치면서 여러 차례 조사를 거쳐 문제가 없다고 검증받은 부분이다"고 반박했다.

이어 최 전 국장은 권 총장이 총장 재임 기간인 2011~2015년 중 발표한 논문이 70여편이 된다는 점을 꼽으며 "총장직을 수행하며 매년 20편에 가까운 논문을 게재하는 게 불가능하다고 생각한다"고 했다.

이에 권 전 총장은 "다른 대학교 교수, 우리 학교 제자들과 함께 공동연구를 했고, 거기에 실질적으로 이바지했기 때문에 저자로 등재된 것"이라며 "오히려 저자에서 빠지는 게 부당 저자 표시에 해당한다"고 해명했다.

이어 권 전 총장은 최 전 국장이 현재 진보 교육감 체제에서 교육청과 본청 국장을 지낸 점을 지적하며 보수·중도 단일화 과정에 끝까지 힘을 모을 것인지를 물었다.

최 전 국장은 "공무원은 흔히 말하는 종이 한 장으로 인사 발령이 이뤄지는 것"이라며 "게임이나 스포츠에서 규칙이 정해지면 반드시 지켜야 하고 천재지변이 일어나도 지켜야 하는 게 공정이다. 단일화 과정에 원칙과 규칙을 지키겠다는 소신은 변함이 없다"고 답했다.

끝으로 최 전 국장은 "현장 교사에서 시작해 학교 관리자, 교육행정과 정책을 두루 경험해 왔다"며 "배움의 기본이 바로 서고 공정한 기회가 보장되며 지역과 학교가 다시 살아나는 경남교육의 길에 끝까지 책임지고 함께 가겠다"라고 말했다.

권 전 총장은 "경남교육의 운명을 결정할 중대한 기로 앞에 우리 아이들의 미래를 더는 희생시킬 수 없다"며 "아이들에는 배움을 통한 성장의 즐거움을, 선생님에게는 마음 놓고 가르칠 수 있는 환경을, 학부모에게는 안심하고 맡길 수 있는 학교를 만드는 교육 감동 시대를 열겠다"고 했다.





단일화연대는 오는 28~29일 이틀간 여론 조사를 실시한 뒤 30일 최종 단일 후보를 확정할 계획이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

