"성매매 기록 지워줄게 돈 내놔"…신종 보이스피싱 '이렇게' 꼬신다

"무작위 전화…무시하고 끊어야"

누리꾼들 "돈 보내면 더 큰 문제"

불법 성매매 업소를 다녀온 이력을 빌미로 금전을 요구하는 신종 보이스피싱이 기승을 부리고 있다. 개개인의 모든 이력을 파악하고 있는 것이 아닌, 불특정 남성들을 대상으로 전화를 한 후 실제 남성이 성매매 업소에 다녀왔다면 겁을 먹어 돈을 내놓는 방식으로 추정된다.

21일 한 온라인 커뮤니티에는 '친구가 스웨디시를 다녀왔는데'라는 제목의 글이 게재됐다. 스웨디시는 불법 성행위를 하는 마사지 업소다.

작성자는 "친구가 예전에 다녀왔던 스웨디시 업체에서 전화가 왔다고 했다"며 "경찰에 단속돼 장부를 넘겨야 하는 상황인데, 벌금 일부를 내주면 친구 이름이 적힌 내역은 지워주겠다는 식으로 말했다고 한다"고 전했다.

작성자는 해당 전화를 받은 친구가 가정이 있기 때문에 배우자에게 알려질까 크게 불안해하고 있다고 말했다. 작성자는 "애가 있는 가정이다 보니 경찰 조사보다 아내에게 걸릴까 봐 더 걱정하고 있더라. 그래서 죄는 짓고 살면 안 된다"며 "전화를 걸어온 일당은 돈을 뜯어내기 위해 접근한 것 같다. 친구에게는 사기 같아서 그냥 전화번호를 차단하라고 했지만, 괜히 찝찝하긴 하다"고 적었다.

자신을 현재 스웨디시 사장이라고 밝힌 누리꾼은 "심지어 사장이 나한테도 온다"며 업소 방문 사실을 알고 전화하는 것이 아닌, 무작위로 전화하는 것이라며 무시하고 끊으면 된다고 충고했다.





또 다른 누리꾼은 "돈을 보내는 순간 더 큰 협박이 시작된다"며 "상식적으로 경찰 단속이 있었다면 개인에게 전화해서 돈을 요구할 수가 있겠나? 무조건 끊고 번호를 차단하면 된다"고 조언했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

