GC녹십자 비맥스, ‘브랜드 명예의 전당’ 5년 연속 1위

‘기능성 비타민 부문’ 고객 만족도 인정

GC녹십자는 기능성 비타민 브랜드 '비맥스'가 '2026 대한민국 브랜드 명예의 전당'에서 기능성 비타민 부문 1위로 선정돼 5년 연속 수상했다고 22일 밝혔다.

'2026 대한민국 브랜드 명예의 전당' 시상식에서 GC녹십자 관계자가 기념사진을 촬영하고 있다. GC녹십자

대한민국 브랜드 명예의 전당은 산업정책연구원이 주관하고 산업통상자원부가 후원하는 시상이다. 경영 실적과 브랜드 가치, 고객 만족도, 마케팅 성과 등을 종합 평가해 선정한다. 비맥스는 고객 만족도 부문에서 높은 평가를 받았다.

비맥스는 비타민 B군을 포함한 10여 종의 비타민과 미네랄을 균형 있게 함유한 일반의약품 비타민제다. 최근 출시한 '비맥스 제트'는 활성형 비타민을 강화해 신경통 완화와 피로 개선 효능을 높인 것이 특징이다.





이정우 GC녹십자 CHC본부장은 "현대인의 식습관 및 생활패턴 변화 등을 반영해 매번 새로운 라인업을 고심하고 있다"며 "5년 연속 '브랜드 명예의 전당' 수상은 이에 대한 결과를 보여준 거 같아 기쁘다"고 말했다. 비맥스 라인업은 일반의약품으로 약국에서만 구입할 수 있다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

