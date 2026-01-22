이장우 "RISE 사업...지역발전 실질적으로 기여하는 대학에 집중 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역인재 맞춤형 교육, 취·창업, 정주 환경 강화



경제·산업계 등 전문가 8명 신규 위원 위촉



사진=대전시 제공

대전시가 22일 대전테크노파크 디스테이션에서 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업 2년 차를 맞아 올해 첫 위원회를 개최하고 2026년 시행계획을 확정했다.

RISE 사업 2년 차에 접어든 대전시는 이번 위원회를 통해 1차 연도의 구축 기반을 공고히 하고, 5대 프로젝트 및 12개 단위과제의 고도화를 추진한다. 사업 전반의 질적 성장을 견인할 수 있는 구체적인 실행 방안을 심의함으로써 사업 추진력을 다질 계획이다.

이날 회의는 공동위원장인 이장우 대전시장과 김정겸 충남대학교 총장을 비롯해 설동호 대전교육감, 지역대학 총장, 경제·산업계 전문가 등 위원 27명이 참석했다.

특히, 이날 대전시는 RISE 위원회에 경제계 및 산업계 등의 전문가 8명을 신규 위원으로 위촉했다. 이는 지난해 12월, 전국 최초로 '대전시 RISE 위원회 설치 및 운영 조례'를 제정한 데 이어, 지역과 대학의 동반 성장을 위한 거버넌스 체계를 한층 강화했다는 점에서 의미가 크다.

시는 이날 확정된 2026년 시행계획에 따라, 지난해 4월 선정된 관내 13개 대학과 함께 ▲지역선도형 대학 교육 특성화 ▲지역 정주형 취창업 활성화 ▲지·산·학·연 협력 고도화 ▲직업평생교육 강화 ▲RISE 촉진형 지역 현안 해결 등 5대 프로젝트 및 12개 단위과제를 지속 추진하며, 2년 차 성과 창출 본격화를 위해 박차를 가할 계획이다.

2026년도 중점 추진 방향은 ▲단위과제 간 유기적 연계 강화로 교육-취·창업-정주 환경 조성 촉진 ▲대표 과제인 출연연 연구 협력 과제를 중심으로 한 지원 강화 ▲성과 평가 결과에 따른 환류 예산 지원 ▲교육부의 국정과제인 RISE 재구조화 반영 등이다.

대전시는 올해 2025년 대학별 사업 추진 실적에 대해 자체평가를 실시한다. 평가 결과는 예산 차등 지급 등 환류 체계와 연계되어, 대학들이 성과 중심의 사업 운영을 할 수 있도록 유도할 방침이다.

이장우 대전시장은 "지난해가 RISE 사업의 기반을 다지는 해였다면, 2026년은 가시적인 성과를 만들어야 하는 시기"라며 "공정하고 객관적인 평가를 통해 지역발전에 실질적으로 기여하는 대학에 집중적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





한편, 대전시는 오는 3월부터 2년 차 사업을 본격 시작한다. 대학별 사업 추진 상황의 면밀한 점검과 취약 부분에 대한 컨설팅 지원을 통해 성과제고를 뒷받침할 계획이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

