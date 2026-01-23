본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

압구정4·5구역 시공사 선정 돌입…국평 100억 시대 열린다[부동산AtoZ]

한진주기자

입력2026.01.23 07:00

시계아이콘01분 59초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

압구정동 2년전보다 평당 매매가 30% 올라
재건축 완료 땐 평당 매매가 3억도 거뜬
조합원 지위 양도 가능해지자 年 300여건 거래
반포·대치서도 압구정 입성 노려 "승수효과 견고"

'대한민국 재건축 1번지' 압구정 4·5구역 시공사 선정이 이달부터 시작된다. 압구정은 영구 한강 조망이 가능하고 자산가들의 선호도가 높아 향후 하이엔드 아파트의 격전지가 될 전망이다. 2년 전보다 압구정동 평균 매매가는 30%가량 올랐다. 현재 2억원 수준인 평(3.3㎡)당 가격은 재건축 이후 3억원을 뛰어넘을 것이란 관측이 나온다.


압구정4·5구역 시공사 선정 돌입…국평 100억 시대 열린다[부동산AtoZ]
AD

23일 관련업계에 따르면 압구정4구역 조합은 이달 말 시공사 선정 공고를 낼 예정이다. 4구역은 현대8차와 한양 3·4·6차로 구성된 1341가구 규모의 단지로 재건축 후 최고 69층, 1664가구로 조성될 예정이다. 2구역(1924가구)·3구역(3934가구)에 비해 규모는 작지만 빠른 속도가 장점이다.


주요 건설사들도 향후 정비사업 수주에 영향을 미치는 '압구정'을 전초기지로 삼아 수주 경쟁을 준비 중이다. 지난해 6월 2구역 시공사 선정을 앞두고 현대건설과 삼성물산이 홍보관을 운영하기 시작했고 DL이앤씨도 도산공원 인근에 홍보관 개관을 준비하고 있다. 현대건설은 정통성과 국내 1위 정비사업 수주 성과를 앞세웠고, 삼성물산은 강남 일대에서 '래미안 불패 신화'를 앞세워 물밑 경쟁을 펼치고 있다. DL이앤씨는 반포 등에서 시세를 견인한 '아크로' 브랜드를 강조해 수주전에 뛰어들 것으로 보인다.


김윤수 압구정4구역 조합장은 "시공사 선정에 3곳 이상만 참여하더라도 흥행에는 성공한 것이다. 단지 고급화를 위해 중대형 평형 위주로 구성하고, 주차대수도 더 많이 확보하려고 한다"고 설명했다.


압구정5구역은 다음달 중 시공사 선정 공고를 준비 중이다. 5구역은 1976년 준공된 한양1·2차로 구성된 1232가구 규모의 단지로 최고 70층, 1401가구로 재건축을 추진한다. 삼성물산과 DL이앤씨, 포스코이앤씨 등이 관심을 두는 것으로 알려졌다.



압구정4·5구역 시공사 선정 돌입…국평 100억 시대 열린다[부동산AtoZ]
'84㎡ 100억원' 시대 열린다

업계에선 재건축 이후 국민평형(84㎡) 기준 100억원 시대가 열릴 것으로 보고 있다. 최대 규모인 3구역의 사업비는 7조원대로 추산된다. 조합들은 평당 1200만원대의 공사비를 제시했다. 실거래가는 평당 2억원을 넘어서 준공 이후 평당 3억원에 육박할 전망이다. 김제경 투미부동산컨설팅 소장은 "압구정 재건축이 완료되면 '국평 100억' 시대가 열리고 기존에 없던 주거 형태의 한 획을 그을 것"이라고 말했다.


압구정 재건축 단지들은 2024년 상반기부터 거래량이 본격적으로 늘었다. 투기과열지구에서는 조합설립인가 이후 조합원 지위 양도가 금지된다. 압구정 재건축 단지들은 조합설립 후 3년이 지나면서 2024년 상반기부터 조합원 지위를 승계하는 거래가 가능해졌다. 국토부 실거래가시스템에 따르면 최근 2년간 압구정동 아파트 거래량은 2024년 335건, 2025년에는 310건을 기록했다. 지난해 대출 규제 강화에도 거래량은 크게 줄어들지 않았다.


대형 평형 매매가는 여전히 3구역이 우세하다. 3구역 내 현대2차 160㎡는 지난해 6월 98억원에 거래되며 최고가를 썼다. 2구역 내 신현대 9차 155㎡는 90억원에, 170㎡는 97억원(7월)에 거래됐다. 30평대에서는 2구역의 가격 상승세가 조금 더 빨랐다. 2구역인 신현대 108㎡는 75억원(2025년 7월)에 거래됐고, 3구역인 현대13차 105㎡는 72억원(같은해 6월)에 손바뀜했다.


반포 신축보다 비싼 압구정 구축 평당가
압구정4·5구역 시공사 선정 돌입…국평 100억 시대 열린다[부동산AtoZ]

2년 사이에 압구정동 아파트 평당 매매가는 30% 가량 뛰었다. 부동산R114에 따르면 지난해 12월 기준 압구정동 평당 매매가는 1억4068만원으로, 반포동(1억3037만원)과 1000만원 차이다. 2024년 1월 대비 압구정동은 30.28%, 반포동은 29.30% 상승했다.


강남권 내 반포·대치·청담 등에서도 최상급지인 압구정 입성을 꿈꾼다. 압구정역 인근 C공인 대표는 "반포에서도 신축을 포기하고 압구정으로 온다. 나중에 지어지는 게 더 많이 오르고 멀리 간다는 인식 때문"이라고 설명했다.


신현대 인근 A공인 대표는 "압구정 거주민의 소득 수준이나 사회적 지위 등이 승수효과를 낸다는 인식이 견고해졌다"고 말했다.


압구정4·5구역 시공사 선정 돌입…국평 100억 시대 열린다[부동산AtoZ] 압구정 현대아파트./김현민 기자 kimhyun81@

안전 자산으로 선호가 강해지면서 '초양극화'는 나날이 심해지고 있다. 지난해 12월 기준 서울 평균 평당 매매가(4831만원)와 압구정동(1억4068만원)의 격차는 2.91배다. 2024년 1월 기준 2.69배에서 더 벌어진 것이다. 압구정의 상급지 시세 견인은 인근 지역으로도 확대되고 있다. 잠원동은 지난해 10월, 잠원동은 지난해 8월 평당가가 1억원을 돌파했다.


양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 "토지거래허가구역 확대, 대출규제, 보유세 부담 등 각종 규제가 오히려 선택 가능한 자산을 압축시키는 효과를 만들어냈다"고 분석했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김효선 KB국민은행 부동산수석전문위원은 "자산가들은 가치가 보장된 소수 입지에만 집중한다. 정책이 오히려 희소성 프리미엄을 키우는 구조"며 "부동산 격차를 넘어 사회의 장벽으로도 작용할 수 있는 만큼 균형도 논의해야 할 시점"이라고 말했다.




한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    ⑫"한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"
    ⑫"한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
트럼프 1주년
  • 26.01.2208:37
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"

    "도널드 트럼프 행정부가 재출범한 뒤 보인 예측 불가능성에도 불구하고, 진보 정권인 이재명 정부가 트럼프와 '플레이 볼(play ball·상대에 맞춰 협상에 응하다)'을 할 수 있다는 점이 인상적이다." 워싱턴D.C. 기반의 미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 앤드루 여 한국석좌(사진)는 20일(현지시간) 트럼프 2기 행정부가 출범 1주년을 맞아 진행한 본지와의 인터뷰에서 "(한국 정부는) 도널드 트럼프 대통령이 무엇을 원하는지 정확

  • 26.01.2115:15
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다

    트럼프 1주년③ 정책수혜 부유층에 집중…서민 삶은 '팍팍'2024년 11월 트럼프 재집권 이후 억만장자들 재산 직전 5년간 연평균 증가율보다 3배 빨리 늘어머스크 재산 1년새 2340억달러↑…베이조스 150억달러↑중간 선거 앞두고 최대 화두는 '감당 가능 생활비'美가정 평균 전기요금 전년대비 6.7% ↑ 제조업 일자리는 8개월째 감소세 도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나,

  • 26.01.2111:08
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인

    도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나, 고물가 부담이나 관세 인상 후폭풍으로 서민들의 삶은 오히려 팍팍해졌다는 평가가 나왔다. 20일(현지시간) 국제구호개발기구 옥스팜이 최근 발표한 연례 불평등 보고서에 따르면 2025년 전 세계 억만장자들의 재산은 16% 증가한 18조3000억달러(약 2경7076조원)에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 2024년 11월 트럼프 대통령 당선 이후 억만

  • 26.01.2111:08
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"

    "이제 조지아에서 한국 여권을 들고 있다면 이민세관단속국(ICE)도 더욱 조심할 것 같습니다. 미국에서 투자를 시작한 기업이라면 사업에 재시동을 걸고 이에 집중할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다고 생각합니다." 지난해 9월 미국 조지아주에서 발생한 '한국인 대규모 구금 사태'는 도널드 트럼프 행정부 2기의 1년간 행적을 돌아볼 때 반(反)이민 기조를 우리 국민이 몸소 체험한 상징적 사건으로 볼 수 있다. 또 한미 동맹사의

  • 26.01.2011:53
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'

    '관세(Tariff)·미국우선주의(America First)·강한 정부(Strong Executive)'. 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 취임 1주년을 맞는다. 1기보다 더 과감한 추진력으로 무장한 트럼프 대통령은 1기 때보다 4배에 가까운, 220여건의 행정명령을 쏟아냈다. 강도 높은 이민 단속과 관세장벽으로 '미국 우선주의'를 구현하는 데 앞장섰다. 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출하거나, 그린란드를 미국에 편입시키겠

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기