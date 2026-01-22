한투 IMA 2호상품, 4영업일만에 7400억 유입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신규 고객기반 확대 추세 확인돼

IMA 3호 상품도 출시 준비 중

한국투자증권은 두 번째 종합투자계좌(IMA) 상품인 '한국투자 IMA S2'가 모집 4영업일 동안 약 7384억원의 자금을 모으며 설정을 완료했다고 22일 밝혔다.

이번 2차 상품 모집은 1호 상품 설정 이후 불과 14 영업일 만에 재개됐음에도 대규모 자금이 다시 유입되며 IMA에 대한 투자자들의 높은 관심과 수요를 재확인했다고 회사측은 강조했다. 지난해 12월 선보인 IMA 1호를 포함해 약 1조8000억원의 자금이 유입된 것이다.

신규 고객 기반 확대, 외부 자금 유입 추세도 뚜렷하게 확인됐다. 이번 상품의 개인고객 모집액 가운데 11%는 신규 거래고객 자금이었고, 56.8%는 타 금융사에서 유입된 신규자금으로 집계됐다. 한국투자증권 관계자는 "1호 모집 당시보다 신규자금 유입비중이 확대돼 금융투자에 대한 관심이 반영된 '머니무브'가 진행되는 것으로 나타났다"면서 "한국투자증권의 IB 경쟁력을 기반으로 한 딜 소싱 역량, 국내 첫 발행어음 사업자로서 축적한 운용 노하우, 강화된 리테일 영업력이 유기적으로 결합된 점이 성과요인"이라고 강조했다.

한국투자증권은 IMA 3호 상품 출시도 준비 중이다. 확보해둔 IB 딜과 운용 자산을 선별적으로 활용해 만기 구조와 운용 자산 구성을 다양화하는 한편, 시장 수요와 투자 환경을 고려해 단계적으로 상품 라인업을 확장해 나간다는 방침이다.





김성환 한국투자증권 사장은 "두 번째 IMA 상품에서도 단기간에 자금이 유입된 것은 고객들이 IMA를 중장기 자산운용 과정에 신뢰할 수 있는 투자 수단으로 인식하고 있다는 점을 보여준 결과"라며 "IB 경쟁력과 발행어음 운용 경험 역량을 바탕으로 후속 IMA 상품을 순차적으로 선보여 고객의 자산형성에 기여하는 기업금융 기반 투자 플랫폼으로 자리매김하겠다"고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

