대한민국역사박물관, 한국 제과제빵 역사 담은 '한국의 제과제빵' 발간

제과제빵의 형성과 변천 조명

대한민국역사박물관은 최근 전국적인 '빵지순례' 열풍 속에서 우리 제과제빵의 형성과 변천을 조명한 조사연구서 '한국의 제과제빵'을 발간했다고 22일 밝혔다.

조사연구서 '한국의 제과제빵'. 대한민국역사박물관 제공

이 책은 근현대 한국 사회에서 빵과 제과제빵이 유입·정착된 과정과 식생활, 산업, 공간 문화 속에서 형성한 의미를 종합적으로 살핀 연구 성과다. 일제강점기 일본식 제과점의 등장부터 해방 이후 분식 장려 정책, 대형 제빵업체의 성장, 동네 빵집과 프랜차이즈의 공존까지 제과제빵의 흐름을 역사적으로 정리했다.

연구서는 역사 개괄을 비롯해 전국 빵집의 분포와 변천, 제과제빵 산업 생태계, 빵집 공간의 구조와 의미, 결혼식 답례품과 군대의 '빵식', 빵축제와 '빵지순례' 현상, 해외 진출 사례 등을 폭넓게 다뤘다. 특히 원로 제과·제빵 장인들의 구술 기록과 점포·도구·건축 조사 결과를 함께 수록해 산업사와 생활사를 결합한 점이 특징이다.





대한민국역사박물관은 소멸 위기에 놓인 근현대 생활사 기록화를 주요 연구 과제로 삼아 왔으며, 이번 연구서 역시 이러한 문제의식에서 기획됐다. 한수 관장은 '빵은 일상적인 음식이지만 그 이면에는 식민지 경험과 전쟁, 산업화와 소비문화의 변화가 담겨 있다'며 '전시·교육·문화콘텐츠 개발을 위한 기초자료로 활용되길 기대한다'고 밝혔다. '한국의 제과제빵'은 박물관 누리집을 통해 PDF로 공개된다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

