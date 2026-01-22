홍익표 "민주당·조국당 합당, 靑과 협의한 것 아냐…사전 연락은 받아"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홍익표 청와대 정무수석이 21일 취임 인사를 위해 국회를 방문해 더불어민주당 한병도 원내대표를 만나 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

홍익표 청와대 정무수석은 22일 더불어민주당과 조국혁신당의 통합 논의에 대해 "사전에 (정청래) 당대표에게 연락을 받았다"고 말했다.

홍 수석은 이날 오후 춘추관에서 기자들을 만나 "이번 과정이 (청와대와) 협의해 진행된 것은 아니다"라면서도 "양당의 통합에 대한 것은 이재명 대통령의 평소 지론이긴 하다"고 밝혔다.

홍 수석은 양당 통합에 대한 반응을 묻는 말에는 "더불어민주당과 조국혁신당이 할 사항"이라며 "(내가) 이래라저래라 할 일은 아니다"라고 선을 그었다.

정 대표로부터 연락을 받은 시점에 대해서도 홍 수석은 "논란이 될 수 있다"며 말을 아꼈다. 다만 홍 수석은 21일 정 대표를 예방한 이후 별도로 발표 내용을 전달받았다고 설명했다.

이날 정 대표는 긴급 기자회견을 열어 "조국혁신당에 제안한다. 우리와 합치자"고 발표했다. 그러면서 "민주당과 조국혁신당이 추구하는 시대정신이 다르지 않다고 생각한다"고 강조했다.

조국 대표는 이 제안에 대해 "조만간 의원총회와 당무위원회를 통해 합당 여부를 결정할 방침"이라며 "조국당은 국민의 마음과 뜻이 가리키는 방향에 따라 논의하고 결정할 것이며 결과가 나오는 대로 보고하겠다"고 말했다.





한편 양당 간 합당 논의는 정 대표가 어제 늦은 오후 조 대표에게 처음 제안한 것으로 알려졌다.





