홍익표 "민주당·조국당 합당, 靑과 협의한 것 아냐…사전 연락은 받아"

홍익표 청와대 정무수석은 22일 더불어민주당과 조국혁신당의 통합 논의에 대해 "사전에 (정청래) 당대표에게 연락을 받았다"고 말했다.
홍 수석은 이날 오후 춘추관에서 기자들을 만나 "이번 과정이 (청와대와) 협의해 진행된 것은 아니다"라면서도 "양당의 통합에 대한 것은 이재명 대통령의 평소 지론이긴 하다"고 밝혔다.
홍 수석은 양당 통합에 대한 반응을 묻는 말에는 "더불어민주당과 조국혁신당이 할 사항"이라며 "(내가) 이래라저래라 할 일은 아니다"라고 선을 그었다.
정 대표로부터 연락을 받은 시점에 대해서도 홍 수석은 "논란이 될 수 있다"며 말을 아꼈다. 다만 홍 수석은 21일 정 대표를 예방한 이후 별도로 발표 내용을 전달받았다고 설명했다.
이날 정 대표는 긴급 기자회견을 열어 "조국혁신당에 제안한다. 우리와 합치자"고 발표했다. 그러면서 "민주당과 조국혁신당이 추구하는 시대정신이 다르지 않다고 생각한다"고 강조했다.
조국 대표는 이 제안에 대해 "조만간 의원총회와 당무위원회를 통해 합당 여부를 결정할 방침"이라며 "조국당은 국민의 마음과 뜻이 가리키는 방향에 따라 논의하고 결정할 것이며 결과가 나오는 대로 보고하겠다"고 말했다.
한편 양당 간 합당 논의는 정 대표가 어제 늦은 오후 조 대표에게 처음 제안한 것으로 알려졌다.
