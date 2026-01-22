정부, 4년만 교추협 대면 개최…정동영 "남북, '1.4兆' 돈 보따리 함께 풀자"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부가 4년 만에 대면으로 '남북교류협력추진협의회(남북교추협)'를 개최했다. 회의를 주재한 정동영 통일부 장관은 22일 "남북교추협은 협력기금 1조4000억원이 넘는 돈 보따리를 책임지는 자리"라며 "한반도 평화를 염원하는 국민의 뜻을 모아서 남북이 함께 보따리를 풀고 남북관계의 새집을 지어나갈 그 날을 기대한다"고 말했다.

정동영 통일부 장관이 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제340차 남북교류협력추진협의회를 주재하고 있다. 2026.1.22 연합뉴스

정 장관은 이날 오전 정부서울청사에서 정부·민간위원 약 25명이 참석한 가운데 남북교추협 회의를 열고 이같이 말했다. 그는 금강산·개성공단·원산갈마해안관광지구 등을 언급하며 "적대와 대결의 장막을 걷어내고 대륙으로 가는 모든 도로를 다시 열자"며 "이재명 정부의 준비는 모두 돼 있다"고 강조했다. 앞서 정부는 올해 예산에 1조원대 규모의 남북협력기금을 확대 편성했다.

이번 협의회는 2022년 2월 이후 약 4년 만에 대면으로 열렸다. 윤석열 정부 들어서는 모두 서면으로 대체됐다. 정부는 앞으로도 최대한 대면 회의를 늘리겠다는 방침이다.

남북교추협은 이날 '북한산 식품의 반입 검사 절차 등에 관한 고시' 제정안 등 9개의 안건을 심의했다. 당초 이날 의결될 것으로 기대됐으나, 통일부 측은 "제정안에 규정된 실무협의회에 중소벤처기업부 등 관련 부처의 참여 필요성이 제기돼, 이를 반영해 차기 협의회에서 의결하기로 했다"고 밝혔다.

총 7건의 남북교류협력 관련 사업에 남북협력기금 약 171억원을 지원하는 안건은 심의를 거쳐 의결됐다. 아울러 올해 남북 이산가족 유전자검사사업에 약 6억원을 지원하기로 했다.





통일부 관계자는 "앞으로도 남북교추협을 통해 소통과 협업을 활발히 이어나가며 민간이 주도하고 정부가 지원하는 남북 교류협력 생태계를 복원·발전시켜 나가기 위한 다각적인 노력을 기울여 나갈 것"이라고 밝혔다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

