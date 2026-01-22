화순군 '2026년 새로운 시작, 군민과의 대화' 성료

군민의견 수렴…군정에 적극 반영



화순군청 전경

전남 화순군은 지난 12일부터 진행한 '2026년 새로운 시작, 군민과의 대화'가 21일 화순읍을 끝으로 13개 읍·면 순회 일정을 모두 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

이번 '군민과의 대화'에서는 군민에게 군정 운영 성과와 비전을 공유하고, 읍·면별로 추진되는 현안 사업 계획을 투명하게 공개함으로써 행정의 신뢰도를 높이는 자리로 마련됐다.

또 군민들이 허심탄회하게 고충 사항을 이야기할 수 있도록, 사전에 준비된 질문에 한정하지 않고 구복규 군수가 현장에서 건의 사항을 듣고 바로 답변하는 '즉문즉답' 형식으로 진행됐다. 도로포장, 경로당 보수 등 주민들의 실생활과 밀접한 민원부터 화순군의 미래에 대한 제언까지 다양한 의견이 쏟아졌다.

군은 이번 대화에서 수렴된 건의 사항 중 현장에서 처리가 가능한 사안은 즉시 조치하고, 예산 수반이나 법적 검토가 필요한 사안은 담당 부서의 현장 확인과 면밀한 검토를 거쳐 군정에 적극 반영할 계획이다.

또 건의자에게는 처리 결과와 진행 상황을 신속하게 안내해 행정의 신뢰도를 높일 방침이다.

구복규 화순군수는 "추운 날씨에도 군정에 관심을 갖고 함께해 주신 군민 여러분께 깊이 감사드린다"라며, "현장에서 들은 소중한 고견 하나하나를 꼼꼼히 살펴 화순을 새롭게, 군민을 행복하게 만드는 밑거름으로 삼겠다"라고 말했다.





한편, 화순군은 이번 연두순시 이후에도 사랑방 좌담회 등 다양한 채널을 통해 군민과의 소통 행보를 이어갈 예정이다.





