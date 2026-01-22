‘저위험 화기’ 세계 무대 정조준… SNT모티브, 'Shot Show 2026'서 차별화 승부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1월 20∼23일 미국 라스베이거스 총기 전시회… 최신 소구경 화기 전시



소구경 화기류 Full Line-up·기술력 선봬, 미국 시장에 K-총기 기술력 과시

'더 강한 화력' 대신 '더 낮은 위험'을 선택했다.

국내 최대 소구경 화기 제조업체 SNT모티브가 지난 1월 20일부터 23일(한국시간)까지 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 총기 전시회 'Shot Show 2026'에 참가했다.

미국 Shot Show 2026 전시회 부스 내 저위험권총과 저위험탄 전시 모습.

이번 전시회는 전 세계 약 2700개 업체가 참가했으며, SNT모티브는 이번 전시회를 통해 대한민국 소구경 화기류의 글로벌 경쟁력을 적극적으로 홍보하며 영업활동을 펼칠 계획이다.

SNT모티브는 이번 전시회에서 지난해 말 경찰청과 공급계약을 체결한 저위험권총과 저위험탄을 함께 선보여 해외 관계자들에게 많은 주목을 받았다. 기존 38구경 리볼버를 대체하는 저위험권총은 9㎜ 리볼버 총기로 저위험탄, 보통탄, 공포탄을 모두 사용할 수 있다. SNT모티브가 자체 개발한 저위험탄은 탄두를 플라스틱 재질로 적용, 총구 속도를 최적화해 보통탄의 약 10분의 1 수준의 물리력으로 상대를 제압할 수 있으며, 지난해 검사와 시험들을 모두 통과했다.

SNT모티브는 인명 피해는 최소화하며 범인을 제압할 수 있는 저위험권총과 탄의 수요가 글로벌 시장에서 증가할 것으로 보고 적극적인 영업활동을 펼치고 있다. 이와 더불어 훈련용 탄 제조업체인 영국의 UTM社와 지난해부터 판매와 공급망 확대 등을 지속적으로 협의하고 있다. 훈련용 UTM탄은 현재 군에서 이뤄지는 전술과 개인화기 사격 훈련 시 안전하고 효율적 대안이 될 것으로 기대된다.

그뿐만 아니라 SNT모티브는 글로벌 경쟁력 강화를 위해 지난해 '서울 국제 항공우주와 방위산업 전시회(ADEX 2025)' 기간 중 진행한 '업무협약(MOU) 체결' 이후 미국 콜트(Colt)와 독일의 헤클러 운트 코흐(H＆K) 社 등과도 더욱 시너지를 낼 수 있도록 다양한 협의를 하고 있다.

SNT모티브 관계자는 "세계 최대 총기 시장인 미국에서 대한민국 국산 소구경 화기류의 기술력과 디자인, 품질 등을 인정받을 수 있도록 글로벌 경쟁력을 강화해 나가고 있다"며"이와 함께 미국 법인인 SNT Defense가 판매·제조 허가를 득하며 본격적인 현지 생산·공급에 더욱 박차를 가할 수 있을 것으로 전망된다"고 말했다.





SNT모티브는 이번 전시회에서 과거 미국 시장에 선보였던 수출형 DP51 권총과 K2S 소총을 포함, 특전사에 공급된 K13 소총의 수출형 모델인 K13A1 등 최신형 총기들과 현재 개발 중인 제품들까지 소총, 권총, 기관총, 저격용 소총 등 풀라인업(Full Line-up) 소구경 화기들을 선보였다.

미국 Shot Show 2026 전시회 부스 운영.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr