민주 "조국혁신당 합당, 당원 뜻 묻고 결정할 것"

22일 박수현 민주당 수석대변인 브리핑

"당원 투표·토론·전당대회 절차 거칠 것"

조국 답변에 대해선 "수락한 것으로 해석"

정청래 더불어민주당 당대표가 조국혁신당에 합당 제안 발표를 한 가운데 민주당은 최종 결정은 당원들에게 달려있음을 강조했다.

정청래 더불어민주당 대표가 22일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 조국혁신당과의 합당을 제안하고 있다. 2026.1.22 김현민 기자

22일 여의도 국회에서 열린 민주당 수석대변인 브리핑에서 박수현 수석대변인은 기자들과 만나 "정 대표는 합당을 제안한 수준"이라며 "당원주권시대를 강조하고 있듯이 당원들의 뜻이 무엇보다 중요하다. 활발하게 당원의 의견을 묻는 토론의 장을 마련할 것이다"라고 밝혔다.

앞서 이날 오전 정 대표는 조국혁신당에 합당을 제안하며 "6·3 지방선거를 함께 치렀으면 좋겠다"라고 밝힌 바 있다. 이에 조국 조국혁신당 대표는 "의원총회와 당무위원회의 조속한 개최를 지시했다"라며 "국민의 마음과 뜻이 가리키는 방향에 따라 논의하고 결정할 것"이라고 답했다.

박 수석대변인은 "합당 제안에 대해 조국혁신당이 응답을 하더라도 역시 당원이 합당하라고 하면 하는 것이고 합당하지 말라고 하면 못하는 것"이라며 "당원의 뜻이 제일 중요하고 당의 주인은 당원이라는 말씀을 다시 한번 말씀드린다"라고 밝혔다. 민주당은 전당원 토론, 전당원 투표, 전당대회 등의 절차를 거치겠다는 방침이다.

합당은 당의 일이기 때문에 청와대와 의견을 맞추진 않았지만, 공유는 한 사안이라는 점을 강조했다. 박 수석대변인은 "정확하게 이 자리에서 당·정·청(당·정부·청와대) 간 합의 혹은 조율이라는 표현을 쓸 순 없다. 이 문제는 전적으로 당무에 관련된 일이기 때문"이라며 "지금까지 당·정·청간 공유와 조율을 통해 모든 사안을 처리해온 것을 미뤄볼 때 합당이란 중요한 사안에 대해 조율은 몰라도 공유 과정은 거쳤을 것"이라고 했다.

조 대표의 답변에 대해선 "진위를 파악해야 한다"면서도 "일단 정 대표의 제안에 수락한 것으로 해석해야 맞지 않겠느냐. 수락했기 때문에 당내 절차에 들어갔다고 본다"라고 전했다.





1인1표·검찰개혁 등 당내 이견이 있는 의제가 있는 데다 이날 코스피 지수가 5000을 달성한 시점에 발표하게 된 배경을 묻는 기자의 말에는 "중요한 문제"라며 "시기를 조절한 문제는 아니다"라고 답했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

