화성시, 26일 화성상의에서 '중소벤처기업 지원시책 설명회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

13개 기관 참여…맞춤형 1대1 상담도 진행

경기도 화성시는 오는 26일 화성상공회의소 컨벤션홀에서 '2026년 중소벤처기업 지원시책 설명회'를 개최한다.

AD

이번 설명회는 관내 중소기업과 소상공인의 경영 애로 해소와 지원사업 안내를 위해 마련됐다.

설명회에는 화성시를 비롯해 경기지방중소벤처기업청, 중소벤처기업진흥공단 등 13개 유관기관이 참여한다.

설명회에서는 ▲정책(화성시, 화성산업진흥원) ▲일자리(경기도일자리재단) ▲자금(중소벤처기업진흥공단, 기술보증기금, 신용보증기금, 경기신용보증재단) ▲판로·수출(경기지방중소벤처기업청, 경기도경제과학진흥원, 경기지역FTA통상진흥센터) ▲R&D(경기지방중소벤처기업청, 경기테크노파크) ▲소상공인(소상공인시장진흥공단) 등을 주제로 주요 시책을 소개한다.

참여 기관들은 설명회장 외부에 별도로 상담창구를 마련해 1대1 상담도 진행한다. 참가 희망 기업은 별도 사전 신청 없이 누구나 당일 현장을 방문하면 된다.





AD

한광규 화성시 기업지원과장은 "이번 설명회가 정보 부족으로 지원사업을 활용하지 못했던 관내 기업과 소상공인들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>