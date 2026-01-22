조국, 정청래 합당 제안에 "의총·당무위 열고 당원·국민 목소리 경청"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

합당 제안 취지에는 동의

당원 등 의견 수렴 절차 진행

조국 조국혁신당 대표는 22일 정청래 더불어민주당 대표의 합당 제안과 관련해 "국민 마음과 뜻이 가리키는 방향 논의한 후 국민께 보고드리겠다"고 밝혔다.

조 대표는 이날 전북 전주시에 있는 조국혁신당 전북도당에서 열린 현장 최고위원회의에서 "의원총회와 당무위원회의 조속한 개최를 지시했다"며 이같이 밝혔다.

앞서 정 대표는 이날 오전 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "우리는 12·3 비상계엄을 같이 극복해왔고, 이재명 정부 출범을 위한 대선을 같이 치렀다"며 "이번 6·3 지방선거도 같이 치렀으면 좋겠다"고 조국혁신당에 합당을 제안했다.

연합뉴스

이와 관련해 조 대표는 "어제 늦은 오후 정 대표 만나 오늘의 발표 내용을 전달받았다"며 "갑작스럽지만, 제안의 무게가 결코 가볍지 않기에 최고위원 분들과 숙고했다"고 했다.

이어 "조국혁신당은 정 대표가 언급한 이재명 정부의 성공과 정권 재창출 목표에 전적으로 동의한다"며 "우리 당과 민주당은 일관되게 그 길 함께 가고 있다. 지난 대선에서 조국혁신당의 대선 후보는 이재명 후보였다"고 정 대표의 합당 제안 취지에 동의했다.





다만 "동시에 조국혁신당은 정치개혁과 개헌, 토지공개념 입법화 등 민주당이 말하지 않는 진보적 미래 과제를 독자적으로 추구하고 있다"며 "이러한 구시대적 과제를 모두 실행할 수 있는 최선의 길이 무엇인지 국민과 당원의 목소리를 경청하겠다"고 즉답을 피했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

