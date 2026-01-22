블랙핑크, 日 팝업 10만명 돌파…랜드마크 4곳 '핑크빛'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도쿄타워·고베 포트타워·나고야 미라이 타워·삿포로 TV 타워 등이 핑크빛으로 점등됐다. YG엔터테인먼트 제공

블랙핑크가 도쿄돔 공연을 기념해 진행한 일본 대규모 프로젝트를 마쳤다.

22일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 세 번째 월드투어 '데드라인' 팝업스토어 누적 방문객이 10만명을 넘어섰다. 지난해 7월 도쿄를 시작으로 고베, 오사카, 나고야, 후쿠오카 등 주요 도시로 확장한 이번 행사는 투어 종료 후에도 열기를 이어갔다.

현재 운영 중인 레이야드 미야시타 파크와 시부야109 협업 매장은 시부야 일대에 대규모 비주얼 연출과 콘텐츠를 배치해 '블랙핑크 구역'을 구축했다.

투어 공식 MD와 스트리트 패션 거장 후지와라 히로시의 '프라그먼트(FRAGMENT)', 산리오 캐릭터 '마이 멜로디'를 비롯해 요미우리 자이언츠, FC 도쿄, 선로커스 시부야 등 현지 스포츠 팀과 협업 아이템을 선보였다.

블랙핑크는 지난 16일부터 18일까지 열린 도쿄돔 공연을 전석 매진시키며 관객 16만5000명을 동원했다. 공연 첫날 오프닝에 맞춰 도쿄타워와 고베 포트타워, 나고야 미라이 타워, 삿포로 TV 타워 등 주요 랜드마크 4곳이 동시에 점등했다.





블랙핑크는 다음 달 27일 오후 2시 미니 3집 '데드라인(DEADLINE)'을 발매한다. 이는 정규 2집 '본 핑크(BORN PINK)' 이후 약 3년 5개월 만에 선보이는 완전체 앨범이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

