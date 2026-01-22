이억원 위원장 "6월 청년미래적금 출시, 목돈 마련 지원할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융위, 22일 청년 소통 간담회 개최

이억원 "청년 일상과 미래에 실제 도움될 수 있게 할 것"

이억원 금융위원장. 강진형 기자

이억원 금융위원장이 오는 6월 청년미래적금을 차질 없이 출시해 청년들이 초기에 목돈을 마련할 수 있도록 지원하겠다고 말했다.

금융위원회는 22일 서울 중구에 소재한 온드림 소사이어티에서 청년 소통 간담회인 '청년, 금융의 내일을 말하다'를 개최했다고 밝혔다. 간담회는 다양한 금융 상황에 처해있는 일반청년들과 만나 그들의 생각과 고민, 경험과 요청사항을 듣고 청년 금융의 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

이억원 위원장은 "금융이 청년들의 일상과 미래에 실제로 도움을 줄 수 있도록 자산형성, 사회진출 자금공급, 금융역량 제고의 세 가지 큰 틀에서 노력해나가겠다"고 설명했다.

그는 "올해 6월 청년미래적금 출시를 통해 청년들이 효과적으로 초기 목돈을 마련할 수 있게 지원할 것"이라며 "금리 4.5% 수준의 미소금융 청년 대출상품도 신설해 청년의 사회 진출을 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.

청년미래적금은 연소득 6000만원 이하 청년이 3년간 월 50만원씩 총 1800만원을 납입한 경우 정부가 이자 108만원을 지원해 이자를 포함해 2000만원가량을 받을 수 있는 상품이다.

이 위원장은 "청년들이 자신의 재무 상황을 정확히 파악해 안정적인 금융 생활을 해나갈 수 있도록 올해부터 청년 대상 재무 상담을 본격적으로 추진하겠다"며 "오늘부터 모든 청년에게 기초적인 온라인 재무진단 서비스 제공을 시작하겠다"고 언급했다.

이어 "대통령께서 정부의 역할은 새로운 기회를 많이 만들어 청년들에게 희망을 주는 것이라고 강조하셨다"며 "향후 대학교, 청년 창업기업, 청년 골목상권 등 청년이 많이 활동하는 현장을 찾아가 청년의 목소리를 계속 들으면서 청년들에게 도움이 되는 정책을 지속해서 발굴해 나가겠다"고 강조했다.





이날 간담회에서는 청년도약계좌 가입자, 미소금융 이용자, 원스톱 청년금융 컨설팅 이용자, 금융권 취업준비생 등 다양한 청년으로부터 청년도약계좌에서 청년미래적금으로 갈아타기 지원, 사회 진출을 위한 자금공급 확대, 금융권 취업 확대 등의 의견이 제시됐다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

