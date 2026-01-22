코스맥스, 뷰티 디바이스 판 키운다…도쿄대·서울대와 '스마트 전달체' 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한·일 대표 대학과 3자 공동 연구

초음파·전류 등 디바이스 반응형 전용 솔루션 연내 상용화

화장품 주문자개발생산(ODM) 기업 코스맥스가 일본 도쿄대학교, 서울대학교와 손잡고 글로벌 뷰티 시장 공략에 나선다고 22일 밝혔다. 양 대학과 약물 전달체 기술 원리를 화장품에 접목한 신규 솔루션을 개발해 연내 선보일 예정이다.

코스맥스는 이날 일본 도쿄에서 서울대학교·일본 도쿄대학교와 글로벌 공동 연구를 위한 3자 연구 협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 윤석균 코스맥스비티아이 BI(Bio Innovation) 랩장, 오라시오 카브랄(Horacio Cabral) 도쿄대학교 바이오 엔지니어링학과 교수, 이연 서울대학교 자연과학대학 화학부 교수가 참석했다.

본 도쿄대학교에서 열린 업무협약식에서 (왼쪽부터) 윤석균 코스맥스비티아이 R&I유닛 BI랩장, 오라시오 카브랄 도쿄대학교 바이오 엔지니어링학과 교수, 이연 서울대학교 자연과학대학 화학부 교수가 기념촬영을 하고 있다. 코스맥스 제공

코스맥스와 공동 연구팀은 연내 전달체 개발을 완료하고 상용화에 나설 계획이다. 이들은 최근 의료용 시술 원리를 화장품에 접목해 고속 성장하는 홈 뷰티 디바이스 시장에 주목하고, 유효성분 흡수를 돕는 피부 전달체 연구 고도화에 나선다.

핵심은 뷰티 디바이스와 연동되는 신규 고분자 나노 입자를 개발하고 디바이스 작동 시 피부에 활성 성분이 보다 효율적으로 전달되도록 하는 기술이다. 초음파·마이크로전류·온열·광(LED) 등 자극을 가하면 나노입자의 구조가 변화하면서 특정 영역에 선택적으로 성분을 전달·방출하는 정밀 피부 전달체를 구현하는 것이 목표다.

코스맥스는 이번 프로젝트 설계 전반과 스마트 전달체 상용화 전략을 맡는다. 도쿄대와 서울대가 환경 반응성 스마트 전달체의 설계, 표면 개질, 개발을 담당한다.

향후 코스맥스는 공동 연구를 통해 개발한 나노입자를 디바이스 전용 앰플, 스마트 패치, 지능형 마스크팩 등 다양한 포맷으로 확장하는 안을 검토 중이다. 나아가 피부 컨디션을 유지할 수 있도록 하는 스마트 코스메틱 플랫폼을 구축할 예정이다.





코스맥스 관계자는 "이번 공동 프로젝트는 코스맥스 주도하에 첨단 나노 바이오 전달체 기술과 K-뷰티 연구개발 노하우를 결합하는 혁신적인 시도"라며 "뷰티 디바이스와 화장품을 연결하는 스마트 코스메틱 카테고리를 선도하며 글로벌 고객사에게 차별화된 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

