HK이노엔, GLP-1 비만치료제 국내 임상 3상 모집 완료

국내 24개 의료기관에서 진행

HK이노엔은 글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1) 수용체 작용제 계열 비만치료제 'IN-B00009(성분명 에크노글루타이드)'의 국내 임상 3상 시험 대상자 모집을 완료했다고 22일 밝혔다.

HK이노엔 로고 이미지. HK이노엔

이번 임상은 식품의약품안전처로부터 지난해 5월 임상 3상 시험계획(IND)을 승인받았으며 같은 해 9월 첫 대상자 등록을 시작해 약 4개월 만에 목표 인원 313명 모집을 마쳤다.

임상 3상은 강북삼성병원을 포함한 국내 24개 의료기관에서 당뇨병을 동반하지 않은 성인 비만 또는 과체중 환자를 대상으로 진행된다. 시험 대상자는 IN-B00009 또는 위약을 주 1회 피하주사로 40주간 투여받으며 체중 감소 효과와 안전성을 평가한다. 1차 평가지표는 기저치 대비 40주 시점의 체중 변화율과 체중 감소율 5% 이상 달성 비율이다.





IN-B00009는 HK이노엔이 2024년 글로벌 바이오기업 사이윈드 바이오사이언스로부터 도입한 물질로 국내 개발과 상업화 권리를 확보해 비만 및 당뇨병 치료제로 개발 중이다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

