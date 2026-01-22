본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

다이슨 AI 로봇청소기, 중국산 독주 막으러 왔다

장희준기자

입력2026.01.22 12:08

시계아이콘02분 15초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

로보락 등 中제품 국내 시장 70% 장악
다이슨, 신제품 '스팟앤스크럽 AI' 출시
유행보다 기술 혁신으로 승부하는 전략

스틱형 무선청소기로 가전 업계를 흔들었던 다이슨이 인공지능(AI) 기술을 탑재한 로봇청소기로 자존심 회복에 나섰다. 유행보다 기술 혁신으로 승부하겠다는 전략을 고수해온 다이슨이 중국 기업들의 무대가 된 로봇청소기 시장에서 판도를 바꿀 수 있을지 주목된다.


"청소에 진심" 다이슨, 로봇청소기 반격 선언
다이슨 AI 로봇청소기, 중국산 독주 막으러 왔다 다이슨코리아가 22일 서울 여의도 더현대 서울에서 체험형 가전 팝업 스토어 '더 넥스트 홈 랩(The Next Home Lab)'을 열고 중국산 제품들이 장악한 로봇청소기 시장 반격을 선언했다. 행사장에 지난 12일 국내 출시된 '스팟앤스크럽 AI 로봇청소기'의 내부 구조와 기술을 보여주는 모형이 전시돼 있다. 장희준 기자
AD

22일 가전 업계 등에 따르면 국내 로봇청소기 시장은 중국 브랜드가 사실상 장악한 상태다. 시장 점유율은 로보락이 50% 이상으로 압도적 1위를 기록하고 있으며 에코백스(약 14%), 드리미(약 13%) 등이 뒤를 잇고 있다. 중국 브랜드의 합산 점유율은 70%를 상회하는 반면, 국산 메이커인 삼성전자·LG전자 합산 점유율은 30% 미만에 머무르고 있는 것으로 추정된다.


특히 '보조가전'으로 여겨지던 로봇청소기는 최근 맞벌이·1인 가구 증가로 '필수가전' 반열에 오르면서 연간 시장 규모가 1조원을 넘어섰다. 중국 업체들은 강력한 흡입력 등 혁신 기능을 삼성전자·LG전자보다 한발 앞서 도입하며 프리미엄 시장의 주도권을 선점했다. 스틱형 무선청소기로 '붐'을 일으켰던 다이슨 역시 신중한 기술 검증을 이유로 제품 출시가 다소 늦어졌다.


중국산의 공세가 거센 상황에서 다이슨코리아는 이날 서울 여의도 더현대 서울에서 체험형 가전 팝업 스토어 '더 넥스트 홈 랩(The Next Home Lab)'을 열고 시장 반격을 선언했다. 지난 12일 국내 출시된 ▲스팟앤스크럽 AI 로봇청소기 ▲클린앤워시 하이진 물청소기 ▲허쉬젯 컴팩트 공기청정기 등을 공개하고 미디어 아트·게임 등 다양한 인터랙티브 요소로 풀어냈다.


'韓 맞춤형' 습건식 올인원…지능·위생 강화
다이슨 AI 로봇청소기, 중국산 독주 막으러 왔다 네이슨 로슨 맥클린 다이슨 홈 연구·설계·개발(RDD) 소프트웨어 팀 시니어 디자인 매니저가 22일 서울 여의도 더현대 서울에서 열린 체험형 가전 팝업 스토어 '더 넥스트 홈 랩(The Next Home Lab)'에서 로봇청소기 신제품 개발 과정과 주요 신기술에 대해 설명하고 있다. 장희준 기자

다이슨의 스팟앤스크럽 AI 로봇청소기는 단순히 먼지를 흡입하는 수준을 넘어 AI 기술로 얼룩을 직접 식별하고 청소 방식을 스스로 결정하는 '지능형 청소'에 초점을 맞췄다.


이날 행사에선 '개발에 참여한 엔지니어가 제품을 가장 정확히 소개할 수 있다'는 다이슨의 철학에 따라 네이슨 로슨 맥클린 다이슨 홈 연구·설계·개발(RDD) 소프트웨어 팀 시니어 디자인 매니저와 톰 비숍 다이슨 홈 디자인·개발 엔지니어가 직접 기술 시연에 나섰다. 이들은 이번 제품들이 소비자의 사용환경에서 반복된 문제를 재설계해 해결했다는 점을 강조했다.


맥클린 매니저는 '스팟앤스크럽 AI 로봇청소기'에 대해 "첨단 기술로 숨겨진 얼룩까지 깨끗히 제거하며 진공·물청소를 모두 지원하는 차세대 청소기"라고 소개했다. 바닥에 얼룩이나 오염이 생기면 여전히 사람이 확인하고 닦아내야 하는데, 다이슨의 로봇청소기는 AI 기술로 얼룩·액체 유형을 식별하고 최대 15회에 걸쳐 청소 과정을 반복하도록 설계돼 있다는 설명이다.


특히 물청소 기능은 청소 과정에서 사용된 오수가 다시 바닥에 닿는 문제가 개발 과정에서의 최대 고민 지점이었다. 맥클린 매니저는 "12개 물 공급시스템으로 롤러가 회전할 때마다 60℃ 고온수로 세척되도록 해 처음부터 끝까지 깨끗한 물로 바닥을 청소할 수 있도록 했다"고 했다. 청소를 마친 뒤엔 롤러를 40℃ 열풍으로 건조시켜 박테리아 번식 가능성을 차단한다.


이 같은 고민은 또다른 신제품인 '클린앤워시 하이진 물청소기'에도 담겼다. 다이슨이 지난해 전세계 28개국 2만3311명을 대상으로 글로벌 물청소 연구를 진행한 결과, 한국인의 평균 청소시간은 약 1시간이며 이 가운데 36%를 물청소에 할애한 것으로 나타났다. 글로벌 평균 29% 대비 높은 수치다. 맥클린 매니저는 "한국인에 물청소를 더 쉽고 편리하게 할 수 있는 보다 효율적인 청소 방식이 필요하다"며 고객 특성을 반영한 다이슨의 기술 혁신을 거듭 역설했다.


'프리미엄' 다이슨, 중국산 아성 무너뜨릴까
다이슨 AI 로봇청소기, 중국산 독주 막으러 왔다

'K가전'의 대표 주자인 삼성전자와 LG전자 역시 '보안'과 '위생'을 무기 삼아 대대적인 반격에 나서고 있다. 삼성전자는 AI 기반 공간 인식과 녹스(Knox) 보안 시스템을 결합해 사생활 노출 우려를 차단했고, LG전자는 고온 스팀 살균 기능을 강화하고 주방가구에 매립할 수 있는 '히든 스테이션' 모델을 통해 중국산의 약점으로 지적되는 위생 문제를 집중 공략하고 있다.


가전 업계에선 다이슨이 프리미엄 무선청소기 시장에서 쌓아온 브랜드 신뢰와 차별화된 사용 경험을 로봇청소기 분야로 어떻게 확장하는지가 관건이라는 분석이 나온다. 특히 중국 기업들이 가격 대비 성능을 앞세워 빠르게 시장을 장악해온 상황에서 'AI 기반 청소 경험'과 '사용자 편의성'이라는 차별화 요소가 소비자의 구매 전환으로 이어질지 시험대에 올랐다는 평가다.


'다이슨 창립자' 제임스 다이슨 경은 새로운 로봇청소기에 대해 "다이슨 엔지니어들은 1990년대부터 로봇청소기를 개발해왔고 2001년 첫 모델을 공개한 뒤 관련 기술을 지속적으로 발전시켰다"며 "그야말로 집념 있고 지능적이며 유연하게 반등하는 기계로, 청소의 시작부터 끝까지 깨끗한 물을 공급하는 다이슨 로봇청소기가 있다면 어떤 먼지도 숨을 곳이 없다"고 자신했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

업계 관계자는 "로봇청소기 시장이 성숙기에 접어들면서 소비자가 단순한 기능을 넘어 사후관리(A/S), 데이터 보안, 청소의 정밀도 등을 따지기 시작했다"며 "다이슨의 참전은 중국 브랜드에 쏠린 시장의 무게 중심을 다시 프리미엄 시장으로 끌어오는 기폭제가 될 수 있다"고 분석했다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티샵까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티샵까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

  • 26.01.2110:09
    한국 흉내내는 J뷰티…"K뷰티, 고성장세 꺾일 것"⑧
    한국 흉내내는 J뷰티…"K뷰티, 고성장세 꺾일 것"⑧

    어재선 코스맥스재팬 법인장은 "K-뷰티는 올해 상반기까지 손 쓰지 않으면 하반기부터 (성장세가) 꺾일 것"이라고 경고했다. 어 법인장은 지난달 일본 도쿄 니혼바시역 인근 코스맥스재팬 사무실에서 진행한 아시아경제와의 인터뷰를 통해 "K뷰티가 일본에서 '잘된다'는 안일한 생각으로 접근하면 큰일 날 수 있다"면서 이같이 말했다. K뷰티가 현재 일본에서 '일상'으로 자리잡은 소비재지만, '가성비(가격 대비 성능)'를 갖춘 일

  • 26.01.2107:05
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
트럼프 1주년
  • 26.01.2208:37
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"

    "도널드 트럼프 행정부가 재출범한 뒤 보인 예측 불가능성에도 불구하고, 진보 정권인 이재명 정부가 트럼프와 '플레이 볼(play ball·상대에 맞춰 협상에 응하다)'을 할 수 있다는 점이 인상적이다." 워싱턴D.C. 기반의 미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 앤드루 여 한국석좌(사진)는 20일(현지시간) 트럼프 2기 행정부가 출범 1주년을 맞아 진행한 본지와의 인터뷰에서 "(한국 정부는) 도널드 트럼프 대통령이 무엇을 원하는지 정확

  • 26.01.2115:15
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다

    트럼프 1주년③ 정책수혜 부유층에 집중…서민 삶은 '팍팍'2024년 11월 트럼프 재집권 이후 억만장자들 재산 직전 5년간 연평균 증가율보다 3배 빨리 늘어머스크 재산 1년새 2340억달러↑…베이조스 150억달러↑중간 선거 앞두고 최대 화두는 '감당 가능 생활비'美가정 평균 전기요금 전년대비 6.7% ↑ 제조업 일자리는 8개월째 감소세 도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나,

  • 26.01.2111:08
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인

    도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나, 고물가 부담이나 관세 인상 후폭풍으로 서민들의 삶은 오히려 팍팍해졌다는 평가가 나왔다. 20일(현지시간) 국제구호개발기구 옥스팜이 최근 발표한 연례 불평등 보고서에 따르면 2025년 전 세계 억만장자들의 재산은 16% 증가한 18조3000억달러(약 2경7076조원)에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 2024년 11월 트럼프 대통령 당선 이후 억만

  • 26.01.2111:08
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"

    "이제 조지아에서 한국 여권을 들고 있다면 이민세관단속국(ICE)도 더욱 조심할 것 같습니다. 미국에서 투자를 시작한 기업이라면 사업에 재시동을 걸고 이에 집중할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다고 생각합니다." 지난해 9월 미국 조지아주에서 발생한 '한국인 대규모 구금 사태'는 도널드 트럼프 행정부 2기의 1년간 행적을 돌아볼 때 반(反)이민 기조를 우리 국민이 몸소 체험한 상징적 사건으로 볼 수 있다. 또 한미 동맹사의

  • 26.01.2011:53
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'

    '관세(Tariff)·미국우선주의(America First)·강한 정부(Strong Executive)'. 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 취임 1주년을 맞는다. 1기보다 더 과감한 추진력으로 무장한 트럼프 대통령은 1기 때보다 4배에 가까운, 220여건의 행정명령을 쏟아냈다. 강도 높은 이민 단속과 관세장벽으로 '미국 우선주의'를 구현하는 데 앞장섰다. 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출하거나, 그린란드를 미국에 편입시키겠

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기