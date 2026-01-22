이순희 강북구청장, 102개 경로당 찾아 현장 의견 수렴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 강북구(구청장 이순희)가 새해를 맞아 관내 102개 경로당을 순회하며 어르신들의 목소리를 직접 듣는다. 이순희 강북구청장은 21일 신일해피트리 아파트 경로당 방문을 시작으로 올 3월 10일까지 13개 동 경로당을 찾아 현장 소통에 나선다.

이순희 강북구청장(앞줄 가운데)이 21일 경로당을 방문해 어르신들과 기념촬영을 하고 있다. 강북구 제공.

이번 방문은 어르신들의 생활 속 건의사항을 듣고 노인 여가복지 정책에 현장 의견을 반영하기 위해 마련됐다. 이순희 구청장이 직접 경로당을 찾아 어르신들과 대화하며 경로당 운영 전반과 노인복지 사업에 대한 의견을 듣는다.

21일 미아동 일대 경로당을 방문한 이 구청장은 어르신들에게 새해 인사를 전하고 현장 목소리에 귀를 기울였다. 구는 이후 일정에 따라 각 동 경로당을 차례로 방문할 예정이다.

현장에서는 노인복지 사업뿐 아니라 구정 운영 전반에 대한 건의사항도 폭넓게 수렴한다. 구는 수렴된 의견을 관련 부서와 공유하고 정책 개선이 가능한 사항은 적극 반영해 나갈 방침이다.





구 관계자는 "어르신 복지의 해답은 현장에 있다"며 "현장에서 직접 듣는 목소리를 정책의 출발점으로 삼아 어르신들이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

