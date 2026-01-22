본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[클릭 e종목]"네오티스, 국내 유일 PCB 드릴 비트 제조사…AI시대 구조적 성장"

장효원기자

입력2026.01.22 08:02

시계아이콘01분 51초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
[클릭 e종목]"네오티스, 국내 유일 PCB 드릴 비트 제조사…AI시대 구조적 성장"
AD

독립리서치 지엘리서치는 22일 네오티스에 대해 인공지능(AI) 확산과 함께 구조적 성장 국면에 진입하고 있다고 분석했다.


박창윤 지엘리서치 연구원은 "네오티스는 AI 시대 반도체·서버 수요 증가에 따른 고다층·고집적 PCB 확대의 직접적인 수혜 기업"이라고 평가했다.


네오티스는 2000년 설립돼 2007년 코스닥에 상장한 기업으로, PCB 가공용 마이크로비트와 자동차용 모터 샤프트를 주력으로 생산·판매하고 있다. 2021년에는 광진정밀을 자회사로 편입하며 렌즈연마기 사업 부문을 추가했다. 특히 PCB 가공용 마이크로 드릴 비트 분야에서는 국내 유일의 제조사로, 다수의 국내 PCB 업체를 고객사로 확보하며 국내 시장점유율 1위를 유지하고 있다.


박창윤 연구원은 "최근 AI 확산에 따른 고성능 반도체 수요 증가로 PCB 시장이 구조적인 성장 국면에 진입했다"며 "AI용 반도체는 고다층·고집적 PCB를 요구하고, 이에 따라 비아홀 가공의 중요성이 크게 부각되고 있다"고 설명했다. PCB가 고다층화될수록 기판 크기와 홀 개수가 증가해 가공 난이도가 급격히 높아지며, 드릴 파손과 마모 관리가 수율과 직결된다는 점에서 마이크로 드릴의 중요성은 더욱 커지고 있다.


마이크로비트는 PCB 회로 연결을 위한 비아홀 가공에 필수적인 초정밀 절삭공구다. 특히 마이크로드릴은 AI·서버용 고사양 PCB에서 핵심 소모품으로 사용되며 하이엔드 제품 중심으로 수요가 빠르게 증가하고 있다. 박 연구원은 "레이저 공정 적용이 제한적인 다층기판 영역에서는 기계식 드릴 공정이 필수적"이라며 "AI·서버용 고다층 PCB 확산은 마이크로 드릴 수요의 구조적 증가로 이어질 것"이라고 말했다.


네오티스는 이러한 수요 증가에 대응해 마이크로비트 생산능력(CAPA) 증설을 진행 중이다. 2026년 초부터 증설 효과가 실적에 반영될 것으로 예상되며, 같은 해 연중 단계적인 추가 증설도 예정돼 있다. 박 연구원은 "생산능력 확대와 함께 고부가가치 제품 비중 확대, ASP 인상 효과가 더해지며 매출 성장 가시성이 높아지고 있다"고 분석했다.


기술 경쟁력도 강점으로 꼽힌다. 네오티스는 코팅 비트 개발을 통해 기존 대비 드릴 파손과 마모 이슈를 구조적으로 완화했다. 이에 따라 고객사 기준 드릴 사용량 증가와 고단가 제품 비중 확대가 동시에 진행되고 있다.


박 연구원은 "고다층·고집적 PCB로 갈수록 품질 관리와 기술 대응 속도가 중요해진다"며 "동사는 빠른 납기, 신속한 샘플 대응, 안정적인 품질을 바탕으로 글로벌 경쟁사 대비 높은 가격 경쟁력을 보유하고 있다"고 평가했다. 이를 기반으로 기존 고객사 내 점유율 확대는 물론 신규 MLB 고객사 확보도 앞두고 있다는 설명이다.


한편 네오티스의 또 다른 축인 자동차용 모터 샤프트 사업은 안정적인 실적을 이어가고 있다. 모터 샤프트는 파워윈도우, 감속기, 썬루프, 시트 등 다양한 차량용 구동장치에 적용되는 핵심 부품이다. 네오티스는 워링(Whirling) 방식의 고정밀 가공 기술을 적용해 고내구 샤프트를 생산하고 있으며, 글로벌 썬루프용 모터 샤프트 시장에서 약 30%의 점유율을 확보하고 있다.


박 연구원은 "샤프트 사업부는 차량용 모터 샤프트 수요 증가를 기반으로 안정적인 매출 흐름을 유지하고 있다"며 "2025년부터 본격화된 전장사업부는 중장기 성장을 위한 기반 사업으로 육성되고 있다"고 밝혔다.


자회사 광진정밀을 통한 성장 모멘텀도 주목된다. 네오티스는 2021년 광진정밀 지분 50%를 인수하며 렌즈연마기 사업에 진출했다. 광진정밀은 광학렌즈와 유리 부품을 고정밀 가공·연마하는 설비를 생산하는 업체로, 초기에는 광학렌즈와 빅테크 스마트워치용 유리 연마 설비 중심으로 사업을 전개해 왔다. 이후 자동차 모빌리티 고객사의 형상 렌즈로 적용 범위를 확대하며 차량용 렌즈 시장에 진입했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

박 연구원은 "중국 경기 둔화로 2024년까지 매출 감소가 나타났으나, 2025년부터 자율주행 및 ADAS 확산에 따른 차량용 광학렌즈 수요 증가로 실적 턴어라운드 국면에 진입했다"고 설명했다. 주요 고객사는 중국 자동차 업체들이며, 향후 인도·베트남 등 신흥시장으로 고객 다변화를 추진해 성장 모멘텀을 강화할 계획이다. 이어 그는 "신규 시장에서의 실적 가시성이 확보될 경우 광진정밀의 IPO 재추진 가능성도 기대된다"고 덧붙였다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2207:11
    "소스 농도·치킨 염지까지 맞췄다"…까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    "소스 농도·치킨 염지까지 맞췄다"…까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

  • 26.01.2107:05
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

  • 26.01.2107:04
    ⑥'교자의 나라' 日 접수한 비비고…'1위' 도전 비장의 카드[르포]
    ⑥'교자의 나라' 日 접수한 비비고…'1위' 도전 비장의 카드[르포]

    일본 도쿄역에서 차량으로 1시간30분가량 달려 도착한 'CJ제일제당 지바 신공장'. 한적한 농지 사이 들어선 거대한 건물에 적힌 익숙한 로고가 눈에 들어왔다. CJ푸드 로고와 함께 '비비고(bibigo)' 간판이 달린 이 건물은 CJ제일제당이 '교자의 나라' 일본을 공략하기 위해 국내 식품업계 최초로 건립한 현지 만두 생산시설이다. 건물 면적은 8200㎡(2486평)로 축구장 한 개 크기다. CJ제일제당은 2020년부터 현지 업체 ‘교자계

  • 26.01.2009:48
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤

    "전 세계에서 K푸드에 대한 수요가 식을 줄 모른다." 미국의 경제 뉴스 채널 CNBC는 지난 18일(현지시간) 한국 식품의 글로벌 확산세에 대해 이같이 조명했다. 이 방송은 특히 라면을 K푸드 성장을 견인하는 핵심 품목으로 지목했다. 전 세계적으로 인기가 높은 K팝과 한국 드라마에서 라면이 자주 노출되면서 미국과 유럽은 물론, 중앙아시아와 중동 지역까지 수요가 이어지고 있다는 것이다. 또 물가 인상과 생활비 상승도 비교

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2116:08
    ③장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계[시사쇼]
    ③장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기