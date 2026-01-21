본문 바로가기
크래프톤, 개발 스튜디오 19개로 확대…흥행 IP 주역들 모였다

노경조기자

입력2026.01.21 22:32

향후 2년간 12개 작품 출시 목표

크래프톤은 크리에이티브 스튜디오를 총 19개로 확대한다고 21일 밝혔다.


크래프톤, 개발 스튜디오 19개로 확대…흥행 IP 주역들 모였다 왼쪽부터 김성훈 나인비스튜디오 대표, 노정환 옴니크래프트 랩스 대표, 배형욱 룬샷게임즈 대표, 이창명 올리브트리 게임즈 대표. 크래프톤 제공
앞서 크래프톤은 중장기 전략으로 '빅 프랜차이즈 지식재산권(IP) 확보'를 발표하고, 신작 개발과 인재 확보를 중심으로 자체 제작에 대한 투자를 확대해 왔다. 지난 1년간 주요 제작 리더십 15명을 영입하며 신규 스튜디오 설립을 진행했다.


지난해 설립됐거나 올해 신설 예정인 크리에이티브 스튜디오는 나인비스튜디오, 옴니크래프트 랩스, 룬샷게임즈, 올리브트리 게임즈 등이다.


나인비스튜디오는 다양한 장르에서 몰입감을 강조한 신작을 준비하고 있으며, 올해 중 법인 설립 예정이다. 하이브IM 부대표를 맡았던 김성훈 대표가 이끌고 있다. 옴니크래프트 랩스는 노정환 전 넥슨코리아 부사장이 수장을 맡아 다양한 플랫폼·장르의 게임을 선보인다.


올해 상반기 법인 설립을 계획 중인 룬샷게임즈는 서브컬처 모바일 게임을 포함한 신작 개발을 맡고 있다. 데브시스터즈에서 '쿠키런' IP 게임 서비스와 사업을 맡았던 배형욱 대표가 이끈다. 올리브트리게임즈는 전 세계 누구나 즐길 수 있는 소셜·캐주얼·퍼즐 게임을 만드는 스튜디오로, 위메이드플레이에서 '애니팡' 시리즈 개발을 주도했던 이창명 대표가 맡았다.


크래프톤은 흥행작 개발 경험을 보유한 신규 제작 리더십을 중심으로 소규모 조직 단위의 개발팀을 운영하며 신작 개발을 추진한다. 신작은 핵심 팬층이 분명한 시장을 출발점으로 검증되며, 성과가 확인된 프로젝트는 단계적으로 확장해 프랜차이즈 IP로 육성할 방침이다.


한편, 크래프톤은 현재 총 26개의 신작 파이프라인을 운영하고 있으며, 향후 2년간 12개 작품 출시를 목표로 하고 있다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

