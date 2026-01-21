"부동산왕에서 코인 가문으로?"…트럼프 일가 자산, 가상화폐 비중 20% 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가상화폐 자산만 2조원대

"부동산 자산 비중 절반 아래로 떨어져"

블룸버그 "상전벽해급 변화"

'부동산 개발 갑부'로 알려졌던 도널드 트럼프 미국 대통령 일가의 자산 구조가 빠르게 달라지고 있다. 한때 재산 대부분을 차지했던 부동산 비중은 줄어든 반면, 가상화폐 관련 자산의 비중이 사상 처음으로 20%를 넘어선 것으로 나타났다.

20일(현지시간) 블룸버그 통신은 트럼프 일가의 재산 총액이 이달 기준 약 72억달러(약 10조6000억원)로 추정되며, 이 가운데 가상화폐 자산이 14억달러(약 2조원)를 넘는다고 보도했다. 이는 전체 재산의 5분의 1 이상에 해당하는 규모다.

트럼프 일가의 가상화폐 자산은 가상화폐 유통 플랫폼 '월드 리버티 파이낸셜'(이하 월드 리버티)을 중심으로, 트럼프 대통령 이름을 딴 밈코인과 비트코인 채굴 업체 '아메리칸 비트코인' 지분 등으로 구성돼 있다.

월드 리버티는 스테이블코인 USD1 발행과 가상화폐 판매 등을 통해 트럼프 가족에게 약 10억달러(약 1조5000억원)에 가까운 수익을 안긴 것으로 추산된다. 이 회사는 최근 사업 확장을 위해 미국 당국에 은행업 인가도 신청했다.

밈코인 관련 자산의 가치는 매매 대금과 보유 물량을 합쳐 약 2억8000만달러 수준으로 평가됐으며, 아메리칸 비트코인에서 트럼프 일가가 보유한 지분 가치는 1억1400만달러에 달하는 것으로 전해진다.

이 같은 변화는 트럼프 대통령이 오랫동안 '부동산 개발 갑부'로 인식돼 왔다는 점에서 더욱 눈에 띈다. 2023년 11월 기준 트럼프 일가의 재산은 약 35억달러로, 이 가운데 약 79%가 부동산 자산이었던 것으로 집계됐다. 그러나 약 2년 사이 부동산 자산의 비중은 절반 아래로 낮아진 것으로 추산됐다.

도널드 트럼프 대통령 자녀들. 연합뉴스

트럼프 일가의 부동산 자산은 트럼프 재단을 통해 관리되며, 이 회사는 장남 도널드 트럼프 주니어와 차남 에릭 트럼프가 이끌고 있다. 재단은 최근 카타르 골프 리조트 개발 등 해외 사업을 이어가고 있지만, 전체 자산에서 부동산이 차지하는 비중은 눈에 띄게 줄어들었다는 분석이다.

사회관계망서비스(SNS) '트루스소셜'의 모회사인 트럼프미디어&테크놀로지그룹(TMTG) 역시 자산 내 비중이 줄어들고 있다. 상장 직후 개인 투자자들의 매수로 주가가 급등했지만, 적자 등으로 최근 12개월 사이 주가는 약 66% 하락했다. 이에 따라 트럼프 일가가 보유한 이 회사 지분 가치는 지난해 6월 약 20억달러에서 올해 1월 16억달러 수준으로 감소했다.

트럼프 대통령은 지난해 1월 백악관에 복귀한 이후 미국을 '가상화폐 산업의 수도'로 만들겠다는 목표를 내세우며 관련 정책을 추진해 왔다. 다만 이 과정에서 이해 상충 논란도 제기됐다. 특히 트럼프 대통령은 월드 리버티 사업을 지원한 가상화폐 거래소 바이낸스의 창업자 자오창펑을 지난해 10월 사면해 논란을 빚었다.





블룸버그는 2023년 당시 트럼프 가족 재산엔 가상화폐 자산이 없었던 것으로 파악된다고 밝혔다. 그러면서 최근의 자산 구조 변화는 트럼프 일가가 향후 어떻게 부를 축적할 것인지에 대해 '상전벽해' 수준의 변화를 보여준다고 평했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

