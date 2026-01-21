여야, '이혜훈 청문회' 23일 조건부 합의…'자료 제출 전제'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여야는 21일 이혜훈 기획예산처 장관 인사청문회를 여는 데 잠정 합의했다.

더불어민주당 기재위 관계자는 이날 "자료 제출을 전제로 23일 청문회를 여는 데 잠정 합의했다"고 밝혔다.

앞서 여야는 이 후보자 인사청문회를 지난 19일 열었지만, 야당에서 이 후보자의 자료 제출 미비와 이 후보자 측에서 '고발' 등을 거론하는 태도를 보인 것을 문제 삼아 안건 상정을 하지 않았다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 19일 서울 여의도 국회에서 취재진의 질문을 받으며 이동하고 있다. 이날 열린 재정경제기획위원회 전체회의는 이 장관의 청문회 개최 여부를 놓고 여야간 공방이 이어지다 정회됐다. 2026.1.19 김현민 기자

다만 여전히 자료 제출이라는 조건이 부여됨에 따라 실제 청문회 개최는 여전히 유동적이다.

여야는 그동안 이 후보자를 상대로 제기된 여러 의혹 관련 자료가 충분히 제출되지 않았다며 대립했었다.





한편 인사청문회법에는 이날까지 인사청문회가 실시되어야 했다. 다만 이 대통령이 신년 기자회견 등을 통해 인사청문회 필요성을 재차 언급하면서 여야가 조건부 합의에 이른 것으로 보인다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

