여야, '이혜훈 청문회' 23일 조건부 합의…'자료 제출 전제'

여야는 21일 이혜훈 기획예산처 장관 인사청문회를 여는 데 잠정 합의했다.
더불어민주당 기재위 관계자는 이날 "자료 제출을 전제로 23일 청문회를 여는 데 잠정 합의했다"고 밝혔다.
앞서 여야는 이 후보자 인사청문회를 지난 19일 열었지만, 야당에서 이 후보자의 자료 제출 미비와 이 후보자 측에서 '고발' 등을 거론하는 태도를 보인 것을 문제 삼아 안건 상정을 하지 않았다.
다만 여전히 자료 제출이라는 조건이 부여됨에 따라 실제 청문회 개최는 여전히 유동적이다.
여야는 그동안 이 후보자를 상대로 제기된 여러 의혹 관련 자료가 충분히 제출되지 않았다며 대립했었다.
한편 인사청문회법에는 이날까지 인사청문회가 실시되어야 했다. 다만 이 대통령이 신년 기자회견 등을 통해 인사청문회 필요성을 재차 언급하면서 여야가 조건부 합의에 이른 것으로 보인다.
나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
