본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

삼성바이오로직스, 설립 14년만 '영업익 2조' 시대 열었다

정동훈기자

입력2026.01.21 16:56

시계아이콘01분 26초 소요
언어변환 뉴스듣기

지난해 매출 4.5조·영업익 2조
그룹사 중에서도 독보적 성장세

삼성바이오로직스가 사상 처음으로 영업이익 2조원을 돌파했다. 공격적 증설로 외형을 키우던 국면을 지나, 대규모 설비의 가동률과 수주가 동시에 받쳐주면서 규모의 경제가 이익으로 증명되는 단계에 들어섰다는 평가가 나온다.


삼성바이오로직스는 21일 공시를 통해 지난해 연결 기준 매출 4조5570억원, 영업이익 2조692억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 대비 30% 이상 증가했고, 영업이익도 7478억원 늘었다. 4공장 램프업(가동률 상)과 1~3공장 안정적 풀가동, 환율 효과가 실적을 견인했다. 4분기만 놓고 보면 매출 1조2857억원으로 전년 동기 대비 35% 성장했고, 영업이익은 5283억원으로 2136억원 증가했다. 1~4공장 풀가동이 이어지며 생산량이 확대된 결과다.

삼성바이오로직스, 설립 14년만 '영업익 2조' 시대 열었다
AD

이번 실적에서 시장이 주목하는 대목은 '영업이익 2조 시대'의 상징성이다. 삼성바이오로직스는 2011년 설립 이후 설비 확장에 속도를 내며 성장했고, 2023년 영업이익 1조원을 돌파한 뒤 2024년 1조3201억원을 기록했다. 그 다음 해인 지난해 곧바로 2조원을 넘어선 것이다. 설립 이후 조 단위 영업이익을 내기까지 걸린 시간도 짧았지만, 1조에서 2조로 넘어가는 속도가 더 가팔랐다.


그룹 내 비교로도 상징성이 크다. 설립 시점과 사업 구조가 달라 단순 비교에는 한계가 있지만, 삼성바이오로직스는 설립 후 약 14년만에 영업이익 2조원 고지를 밟았다. 삼성전자가 1969년 출범 이후 1997년에 영업이익 2조8562억원을 기록하며 2조원 시대를 연 것과 비교하면, '2조 돌파'까지의 시간은 약 절반 수준이다. 삼성물산·삼성생명·삼성화재 등 1960년 이전 설립된 회사들이 최근(2020년대) 들어서야 영업이익 2조원을 돌파한 것과 비교하면 성장세는 훨씬 가파르다. 여타 주요 제조 관련 계열사들이 아직 연간 영업이익 2조원에 미치지 못하는 점까지 감안하면, 삼성바이오로직스의 실적 상승세는 삼성그룹 계열사 내에서도 독보적이라는 평가가 가능하다.


회사 측은 '순수(pure-play) CDMO(위탁개발생산)' 체제 전환 이후 성장 동력이 더욱 명확해졌다고 강조했다. 인적 분할을 통해 이해상충 우려를 줄이고 CDMO 경쟁력에 집중할 수 있는 지배구조를 구축했다는 설명이다. 동시에 미래 성장 투자를 병행했다. 미국 록빌 공장 인수, 제3바이오캠퍼스 부지 확보, '삼성 오가노이드' 론칭, 5공장 준공 등 주요 투자 과제를 계획대로 추진하며 사업 기반을 확장했다.


수주와 생산능력도 실적의 '지속 가능성'을 뒷받침하는 지표로 제시됐다. 삼성바이오로직스는 지난해 1조원 이상 계약을 3건 체결하는 등 연간 수주액이 6조원을 넘었다고 밝혔다. 누적 기준으로는 CMO(위탁생산) 107건, CDO(위탁개발) 164건, 누적 수주 총액 212억달러(약 31조1343억원)를 달성했다. 생산능력은 18만ℓ 규모의 5공장 가동과 2공장 1000ℓ 바이오리액터 추가로 송도 1~5공장 합산 78만5000ℓ까지 확대됐다. 여기에 미국 록빌 공장(6만ℓ)을 합산하면 글로벌 총 생산능력은 84만5000ℓ로 늘어날 전망이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

재무 안정성도 강조했다. 지난해 말 기준 자산 11조607억원, 자본 7조4511억원, 부채 3조6096억원으로 부채비율 48.4%, 차입금 비율 12.3%를 기록했다. 회사는 올해 매출 가이던스로 전년 대비 15~20% 성장을 제시했으며, 해당 전망치에는 록빌 공장 인수의 매출 기여분이 반영되지 않았다고 덧붙였다. 인수 완료 이후 관련 실적을 반영한 전망치를 추가로 안내하겠다는 방침이다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

  • 26.01.2107:05
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

  • 26.01.2009:48
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤

    "전 세계에서 K푸드에 대한 수요가 식을 줄 모른다." 미국의 경제 뉴스 채널 CNBC는 지난 18일(현지시간) 한국 식품의 글로벌 확산세에 대해 이같이 조명했다. 이 방송은 특히 라면을 K푸드 성장을 견인하는 핵심 품목으로 지목했다. 전 세계적으로 인기가 높은 K팝과 한국 드라마에서 라면이 자주 노출되면서 미국과 유럽은 물론, 중앙아시아와 중동 지역까지 수요가 이어지고 있다는 것이다. 또 물가 인상과 생활비 상승도 비교

  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2116:08
    ③장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계[시사쇼]
    ③장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기