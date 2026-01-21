"지역펀드 실무 역량 강화"…KVIC, 지방정부 관리자 대상 교육

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

벤처펀드 운영 방식 등 교육

"담당자 실무 역량 강화"

한국벤처투자(KVIC)는 21일 대전 오노마 호텔에서 비수도권 14개 지방정부 벤처펀드 담당자의 전문성 강화를 위한 '지방정부 관리자 특화 벤처펀드 교육'을 개최했다고 밝혔다.

이번 교육은 지역 벤처펀드의 원활한 조성 및 관리 등 실무자의 업무 전문성 강화를 위한 실질적 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 벤처캐피털(VC) 산업 전반에 대한 설명과 벤처펀드 및 모태펀드 구조와 운영방식 등 기본 교육이 진행됐으며, 지역의 투자 동향과 실제 투자 사례 공유를 통해 지역 벤처투자에 대한 이해를 높이는 지역 VC 특강을 진행했다. 부산·충남 지방정부의 지난해 모펀드 조성 사례도 공유됐다.

한국벤처투자가 21일 대전 오노마 호텔에서 비수도권 14개 지방정부 벤처펀드 담당자의 전문성 강화를 위한 '지방정부 관리자 특화 벤처펀드 교육'을 진행했다. 한국벤처투자

한국벤처투자는 이번 교육을 통해 지방정부 관리자의 벤처펀드 이해도를 높이고, 지역 특성에 맞는 전략적인 펀드 조성을 위한 실무 역량이 강화될 것으로 기대하고 있다.





이대희 한국벤처투자 대표는 "앞으로도 지방정부와 긴밀히 협력해 지역 벤처·스타트업이 성장할 수 있는 투자 환경을 조성하는 데 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

