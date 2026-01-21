'부천국제 10km 로드레이스' 3월 개최…이봉주 페이스메이커 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 부천시가 오는 3월 8일 '2026 부천국제 10km 로드레이스'를 개최한다.

매년 시민 중심으로 열리던 부천마라톤대회는 올해부터 국제공인을 받으면서 '부천국제 10km 로드레이스'로 명칭이 바뀌었고, 대회는 10km 국제 공인코스와 3.5km 건강달리기 2개 부문으로 진행된다.

10km 국제 공인코스인 '부천국제 10km 로드레이스'는 부천시가 주관하는 대표적인 시민 참여형 스포츠 행사로, 국제공인을 통해 대회의 위상을 높이고 참여자의 기록도 공신력 있게 관리한다. 아울러 건강한 스포츠 문화 조성과 시민 체력 증진, 지역경제 활력 제고를 목표로 운영될 예정이다.

오는 3월 8일 열리는 '2026 부천국제 10km 로드레이스'에서 이봉주 선수가 시민의 페이스메이커로 함께 달린다. 부천시 제공

'3.5km 건강달리기'에서는 참가자의 자율적 참여를 유도하는 '코스프레 런(Cosplay Run)' 이벤트가 진행된다. 참가자는 개성 있는 복장이나 캐릭터 의상을 착용하고 달릴 수 있으며, 현장에는 우수 참가자 선발을 비롯해 포토존, 소규모 이벤트도 마련된다.

참가 신청은 대회 공식 홈페이지를 통해 오는 23일까지 진행되며, 시민 누구나 신청할 수 있다.

특히 이번 대회에는 마라톤 국가대표 출신 이봉주 선수가 페이스메이커로 참가한다. 그는 2021년 부천에서 열린 '이봉주 쾌유 기원 마라톤 대회'에서 시민의 응원 속에 완주한 뒤 페이스메이커로 참가자들과 함께 뛰겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.





유성준 부천시 문화체육국장은 "올해 부천국제 10km 로드레이스는 국제공인을 통해 대회의 신뢰성과 위상이 크게 높아졌다"며 "공인기록 제공은 물론 다양한 현장 이벤트를 통해 시민 누구나 즐길 수 있는 스포츠 축제가 되도록 준비하겠다"고 말했다.





