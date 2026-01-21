컴포즈커피, 메가·더벤티·빽다방 제치고 소비자 만족도 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국소비자원 저가 커피 브랜드 조사 결과 발표

4위는 빽다방…대다수 항목에서 가장 낮은 점수

저가 커피 불만 1위는 '커피 맛'…

저가 커피 프랜차이즈 간 경쟁이 치열해지는 가운데 컴포즈커피가 더벤티·메가MGC커피·빽다방·컴포즈커피 등을 제치고 가장 높은 소비자 만족도를 기록했다.

서울 종로구의 한 빌딩에 입주해 있는 국내 저가 커피 브랜드 매장들. 왼쪽부터 메가커피, 컴포즈커피, 빽다방. 허영한 기자

21일 한국소비자원은 최근 3개월 이내 저가형 커피 전문점 브랜드를 월 3회 이상 이용한 경험이 있는 소비자 1600명을 대상으로 4사의 서비스 만족도를 조사해 결과를 발표했다.

종합만족도는 평균 3.87점(5점 만점)이었다. 1위는 컴포즈커피로 3.97점을 기록했다. 한국소비자원 자료를 분석하면 컴포즈커피는 고객 응대, 운영 전문성, 고객 공감, 메뉴 품질, 주문·결제·이용 편의성, 취소·변경·환불 부문에서 4사 중 가장 높은 점수를 기록했다.

컴포즈커피에 이어 종합만족도는 메가MGC커피(3.93점), 더벤티(3.86점), 빽다방(3.73점) 순으로 집계됐다. 빽다방은 매장 환경, 서비스 신뢰성, 고객 응대, 운영 전문성, 고객 공감, 메뉴 품질, 가격, 정보 제공, 주문·결제·이용편의성, 매장시설·위생·청결, 취소·변경·환불 등 부문에서 4사 중 가장 낮은 점수를 기록했다.

한편 소비자들이 저가형 커피 전문점 브랜드를 이용할 때 가장 중요하게 고려하는 것은 메뉴·가격의 적절성(37.2%)이었다. 다음으로 '커피 맛'(19.2%), '매장의 접근성' (18.1%) 순으로 나타났다.

업체별 선택 이유를 분석해보면 더벤티는 커피 맛과 차별화된 메뉴, 메가MGC커피는 가격과 메뉴 다양성, 빽다방은 커피 외 메뉴(음료와 디저트 등)의 맛, 컴포즈커피는 매장의 접근성을 중요하게 생각한다는 소비자가 상대적으로 많았다.

또 저가형 커피 전문점 브랜드를 이용하면서 6.2%(99명)의 소비자가 불만·피해를 경험했다고 응답했다. 이 중 '커피 맛 불만족'이 41.4%(41명)로 가장 높았으며, 다음으로 '메뉴 품절'(36.4%), '키오스크, 자체 앱 오류로 인한 주문 실패'(26.3%) 등의 순이었다. 불만·피해 유형은 '커피 맛 불만족'이 41.4%로 가장 많았다. 이어 '메뉴 품절'(36.4%), '키오스크, 자체 앱 오류로 인한 주문 실패'(26.3%) 등의 순으로 집계됐다.

한국소비자원은 조사 결과를 토대로 해당 사업자에게 ▲매장별 커피 품질 표준화 ▲키오스크·앱 주문 단계 간소화와 오류 발생 최소화 등 서비스 개선을 요청할 계획이다.





소비자원 "소비자의 합리적인 선택을 지원하고, 사업자 서비스 품질 개선을 장려하기 위해 다양한 분야의 서비스 비교정보를 지속해서 생산하여 제공할 예정"이라고 했다.





