본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

씹어먹다 보면 한 통 비우는…일본 민트 '민티아'의 역사 [日요일日문화]

전진영기자

입력2026.01.25 07:30

시계아이콘02분 25초 소요
언어변환 뉴스듣기

1996년 출시돼…30년 된 스테디셀러
분말 배합해 압축해 만드는 방식
코로나19 마스크 전용 민트 등
트렌드 맞춘 혁신으로 '국민 캔디'로

"오, 이거 일본 민트죠?"


일본 편의점에서 계산대 앞 껌 파는 곳에서 자주 볼 수 있는 것이 민트 캔디 민티아입니다. 일본 가면 사 오는 민트 캔디로 우리나라에서도 꽤 많이 알려진 것 같아요. 패키지가 카드처럼 얇고 가벼운 원조 '민티아'와, 세로형 케이스에 조금 더 알이 큰 캔디가 들어있는 '민티아 브리즈', 그리고 더 큰 사이즈 '민티아 메가' 세 가지가 있는데요. 사실 이 민티아는 일본에서 30년 가까이 사랑받고 있는 스테디셀러입니다. 이 민트 맛을 내기 위해 큰 노력이 필요했다는데요. 오늘은 일본 민티아 이야기를 들려드립니다.

씹어먹다 보면 한 통 비우는…일본 민트 '민티아'의 역사 [日요일日문화] 민티아의 대표맛인 '와일드 앤 쿨'. 아사히식품.
AD

1996년 탄생…압착해 굳혀 만드는 형식

민티아가 탄생할 즈음, 일본에서는 네덜란드 '프리스크' 등 민트 캔디가 들어오기 시작할 때였다고 해요. 전부 해외 브랜드였다는 점을 고려해 당시 폴라푸드라는 식품업체가 일본 업체 최초로 민트 캔디 개발에 착수하게 됩니다. 민트의 청량한 맛, 일본인이 좋아할 만한 맛을 둘 다 잡아 일본만의 민트 캔디를 탄생시키는데요.


특이한 점은 이 태블릿을 만드는 과정입니다. 모든 재료를 녹였다가 굳히는 것으로 생각하기 쉬운데, 민트 베이스와 향료 모두 분말 형태로 섞은 다음에 강하게 압착하는 개념입니다. 과일 맛은 동결 건조 과일 분말을, 소다 맛 등 인공적인 맛은 해당 맛이 나는 작은 캡슐을 섞어 넣는다고 해요. 그래서 자세히 보면 민티아 태블릿은 하얀 바탕에 무엇인가 점처럼 콕콕 찍혀있는 모습인데, 이것이 압착 전 섞여 있던 향료 등 분말인 거죠. 이 모든 것을 열을 가하지 않고 강하게 눌러서 굳히는 거라고 합니다.


씹어먹다 보면 한 통 비우는…일본 민트 '민티아'의 역사 [日요일日문화] 1996년 발매 당시 세로형 케이스에 담겨 나왔던 민티아. 이후 지금의 가로형으로 바뀌게 됐다. 민티아가 발매될 즈음에는 루즈삭스, 미니디스크 플레이어 등이 유행했다. 아사히식품.

그렇게 폴라푸드는 1996년 도쿄 등 수도권을 중심으로 '민티아 페퍼민트'와 '민티아 카시스 앤 민트'를 출시합니다. 당시 케이스는 지금의 얇은 가로형이 아니라 세로형 케이스로 출시됐었다고 해요. 가로형으로 바뀌게 된 것은 시장 출시를 하고 6년이 지난 2002년이었다는데요. 발매 이후 민티아는 주로 매장 선반 아래쪽 상자에 진열됐었는데, 민티아를 하나 꺼내 가면 세로형 민티아는 줄줄이 앞으로 쓰러지는 일이 잦았다고 해요. 그러면 디자인 자체도 보이지 않게 되니 무슨 상품인지 고객은 알 수가 없었던 거죠. 그래서 초반에는 인지도도 그다지 높지 않았고, 매출도 부진했었다고 합니다. 가로형으로 케이스를 바꾸면서 존재감도 높아지고 매출도 상승했다고 해요. 신기한 일화죠?

민트 찾아 전 세계 뒤지고…꼼꼼하게 테스트

폴라푸드는 민티아 출시 이후 2000년대 초 아사히 식품에 인수됐고, 지금은 아사히 그룹에서 이를 담당하고 있습니다. 다양한 배합과 레시피를 만들어 꾸준히 새로운 맛을 출시하고 있는데요. 시중에 다양한 맛이 출시됐지만, 제일 기본이 되는 민트 맛에 큰 노력을 쏟는다고 해요. 민트에도 스피어민트, 페퍼민트 등 다양한 종류가 있고, 이를 가공하는 제조사에 따라 맛이나 향이 크게 차이가 난다고 합니다.


또 산지에 따라서도 맛이 달라지기 때문에 최대 산지인 미국 민트밭으로 출장을 가서 직접 잎을 확인하고 오는 일도 있다고 해요. 한때 아사히 식품에서도 원료로 사용하던 민트 농가가 재배를 중단하면서 비슷한 맛의 민트를 전세계에서 찾느라 개발자들이 엄청나게 고생했다고 해요. 그 정도로 민트에 꽤 많은 신경을 쓰고 있다고 합니다.


씹어먹다 보면 한 통 비우는…일본 민트 '민티아'의 역사 [日요일日문화] 시중에 판매 중인 민티아 브리즈 시리즈. 아사히 식품.

특히 민티아의 경우 수분을 잘 흡수하는 성질이 있어 맛의 밸런스가 시간이 지나면서 변하기 쉽다고 해요. 그래서 풍미가 변하지 않게 배합이나 압축 조건을 바꾸면서 수십 가지의 시제품을 만들고 시험한다고 합니다. 여기에 전문 평가원의 관능검사까지 거쳐야 비로소 시장에 나올 수 있다고 해요.


종류 300가지 넘어…트렌드 맞춰 발매

현재 판매 중인 민티아는 민티아 10종, 민티아 브리즈 12종, 목에 좋은 성분이 들어간 목에 특화된 민티아 플러스 보이스 1종, 그리고 민티아 메가 2종 총 25종류가 있습니다. 기간 한정이나 출시했다 사라진 민티아까지 합치면 320종이 넘는다고 해요. 민티아는 그때그때 트렌드를 잘 반영하기로 유명한데, 코로나19 팬데믹에 맞춰 출시된 상품도 있었습니다.

씹어먹다 보면 한 통 비우는…일본 민트 '민티아'의 역사 [日요일日문화] 코로나19 팬데믹 당시 출시됐던 민티아 브리즈 플러스 마스크 레몬 라임 민트맛. '마스크 착용 전용'이라고 쓰여있으며 입을 촉촉하게 만들고 향기를 더한다고 홍보하고 있다. 아사히 식품.

계기는 이렇습니다. 원래 민트 캔디를 먹는 목적이 식후나 미팅 전 구취 제거다 보니, 마스크를 쓰고 다니는 팬데믹 동안 민티아 매출이 실제로 일시적으로 감소했던 것이죠. 평년 매출의 60% 수준으로 뚝 떨어졌었다고 해요. 그래서 민티아는 '민티아 브리즈 플러스 마스크'라는 참신한 맛을 개발해냅니다. 마스크를 계속 쓰고 있으면 상대방은 입 냄새를 못 맡아도 자기 자신은 계속 맡아야 할 것 아닙니까? 그리고 입이 자꾸 메마르기도 하고요. 이것을 고려해 입안에서 수분감을 느낄 수 있는 아로마 캡슐을 넣고, 눈까지 매운 수준보다는 청량감을 주는 수준의 민트를 배합해 마스크 착용이 불편하지 않게 만드는 민트를 출시했었다고 해요. 덕분에 이듬해에 V자 곡선을 그리듯 매출이 재반등했다고 합니다.


지금 뜨는 뉴스

AD

현재 일본 민트 캔디 시장에서 민티아는 점유율 부동의 1위를 계속 유지하고 있다고 하죠. 작은 민트 캔디 한 알을 위해 고집해온 연구와 시대 흐름을 읽는 감각, 두 가지가 민티아를 일본 편의점 계산대 앞 스테디셀러로 만든 비결인지도 모르겠습니다.




전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
트럼프 1주년
  • 26.01.2208:37
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"

    "도널드 트럼프 행정부가 재출범한 뒤 보인 예측 불가능성에도 불구하고, 진보 정권인 이재명 정부가 트럼프와 '플레이 볼(play ball·상대에 맞춰 협상에 응하다)'을 할 수 있다는 점이 인상적이다." 워싱턴D.C. 기반의 미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 앤드루 여 한국석좌(사진)는 20일(현지시간) 트럼프 2기 행정부가 출범 1주년을 맞아 진행한 본지와의 인터뷰에서 "(한국 정부는) 도널드 트럼프 대통령이 무엇을 원하는지 정확

  • 26.01.2115:15
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다

    트럼프 1주년③ 정책수혜 부유층에 집중…서민 삶은 '팍팍'2024년 11월 트럼프 재집권 이후 억만장자들 재산 직전 5년간 연평균 증가율보다 3배 빨리 늘어머스크 재산 1년새 2340억달러↑…베이조스 150억달러↑중간 선거 앞두고 최대 화두는 '감당 가능 생활비'美가정 평균 전기요금 전년대비 6.7% ↑ 제조업 일자리는 8개월째 감소세 도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나,

  • 26.01.2111:08
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인

    도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나, 고물가 부담이나 관세 인상 후폭풍으로 서민들의 삶은 오히려 팍팍해졌다는 평가가 나왔다. 20일(현지시간) 국제구호개발기구 옥스팜이 최근 발표한 연례 불평등 보고서에 따르면 2025년 전 세계 억만장자들의 재산은 16% 증가한 18조3000억달러(약 2경7076조원)에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 2024년 11월 트럼프 대통령 당선 이후 억만

  • 26.01.2111:08
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"

    "이제 조지아에서 한국 여권을 들고 있다면 이민세관단속국(ICE)도 더욱 조심할 것 같습니다. 미국에서 투자를 시작한 기업이라면 사업에 재시동을 걸고 이에 집중할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다고 생각합니다." 지난해 9월 미국 조지아주에서 발생한 '한국인 대규모 구금 사태'는 도널드 트럼프 행정부 2기의 1년간 행적을 돌아볼 때 반(反)이민 기조를 우리 국민이 몸소 체험한 상징적 사건으로 볼 수 있다. 또 한미 동맹사의

  • 26.01.2011:53
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'

    '관세(Tariff)·미국우선주의(America First)·강한 정부(Strong Executive)'. 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 취임 1주년을 맞는다. 1기보다 더 과감한 추진력으로 무장한 트럼프 대통령은 1기 때보다 4배에 가까운, 220여건의 행정명령을 쏟아냈다. 강도 높은 이민 단속과 관세장벽으로 '미국 우선주의'를 구현하는 데 앞장섰다. 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출하거나, 그린란드를 미국에 편입시키겠

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기