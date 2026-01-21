칠곡군, 기업·소상공인 지원 ‘총력’1060억원 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 칠곡군이 중소기업과 소상공인의 자금난 해소를 위해 경북도 군 단위 지자체 중 최대 규모인 1060억원의 금융 지원 패키지를 가동했다.

21일 김재욱 칠곡군수를 비롯해 관계자들이 중소기업과 소상공인을 응원하는 의미로 파이팅을 외치고 있다./김이환 기자

고금리와 명절을 앞두고 자금 수요가 늘자 기업에는 운전자금을, 소상공인에는 보증자금을 동시에 투입하는 방식이다.

칠곡군은 올해 중소기업 운전자금으로 1000억원을 추진한다. 13개 협약 은행을 통해 기업이 대출을 받으면 이자의 3%를 군이 부담한다.

설 대비 400억원, 상반기 수시 100억원, 하반기 수시 100억원, 추석 대비 400억원 등 시기별 수요에 맞춰 공급해 원자재 대금과 인건비 등 단기 운영비 확보를 지원한다.

소상공인 경영안정자금도 별도로 운영된다.

칠곡군은 경북신용보증재단 칠곡지점에 5억원을 출연해 60억원 규모의 보증 재원을 마련했다.

출연금의 12배를 보증하는 구조로, 칠곡군은 단일 출연금과 누적 출연금 모두 경북도 군 단위 지자체 중 최상위권을 유지하고 있다.

보증 한도는 업체당 최대 3000만원이며, 청년창업자와 착한가격업소는 최대 5000만원까지 가능하다. 대출 이자의 3%는 2년간 군이 지원한다.

이번 대책은 기업과 소상공인을 동시에 지원하는 구조로 설계됐다.

운전자금은 기업의 운영비 부담을 덜고, 보증자금은 소상공인의 금융 접근성을 높이는 역할을 한다. 군은 두 분야의 자금 흐름을 안정적으로 관리하는 데 중점을 뒀다.

경영안정자금은 2월부터 자금 소진 시까지 경북신보 칠곡지점에서 신청할 수 있다. 일부 제한 업종을 제외한 관내 소상공인이 대상이다. 중소기업 운전자금 관련 정보는 칠곡군 누리집 기업지원란에서 확인할 수 있다.

칠곡군 관계자는"기업과 소상공인의 자금 부담을 최소화하기 위한 취지"라며"지원 제도의 운영 상황을 지속적으로 점검해 필요한 부분을 보완하겠다"고 밝혔다.





한편 칠곡군은 금융지원과 함께 정주 간담회, 외국인 근로자 기숙사 환경 개선 등 기업 현장의 애로를 줄이기 위한 지원책도 병행할 계획이다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

