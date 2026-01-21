광주시, 대설·한파 대비 비상 대응체계 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제설·교통안전 강화…노숙인·취약노인 보호 병행

대설과 한파가 겹친 날씨에 대비해 광주시가 비상 대응 체계를 가동했다. 제설과 교통안전, 취약계층 보호를 중심으로 시민 안전 확보에 나섰다.

광주광역시는 21일 대설·한파에 대비한 비상 대응 체계를 가동하고 시민 안전 확보에 총력을 기울이고 있다고 밝혔다.

눈이 내린 광주 도심에서 시민들이 두꺼운 외투를 입고 발걸음을 재촉하고 있다. 송보현 기자

시는 제설 장비와 인력을 사전에 점검하고, 제설 차량과 자동 염수분사장치 등을 기상 상황에 따라 즉시 투입할 수 있도록 준비를 마쳤다. 교량과 터널 진·출입로, 고갯길, 이면도로 등 결빙 취약 구간을 중심으로 제설제를 사전 살포하고, 주요 간선도로와 상습 결빙 구간에 대한 순찰도 강화하고 있다.

강설 시에는 교통량이 많은 출·퇴근 시간대를 중심으로 단계별 제설작업을 실시한다. 자치구와 관계기관과 협력해 생활도로와 보행로까지 제설 범위를 신속히 확대할 방침이다.

시는 한파 취약계층 보호에도 대응하고 있다. 남광주시장과 광주종합버스터미널, 농성역, 상무대교 하부 등 노숙인 밀집 지역을 중심으로 현장 점검을 실시했다. 노숙인의 안부를 매일 확인하고, 핫팩 등 방한용품을 지원하고 있다. 희망자에게는 다시서기종합지원센터를 통해 임시 거처를 제공하고 있다.

65세 이상 취약 노인 2만3,000여명을 대상으로 생활 지원사 1,000여명이 안부를 확인하고, 응급 안전 안심 장비를 활용해 24시간 모니터링을 강화하고 있다.





지역 경로당과 은행 등 1,400여곳을 한파 쉼터로 운영한다. 한파특보가 발효되면 구청사와 체육센터 등 5곳을 24시간 한파 응급대피소로 운영할 계획이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

