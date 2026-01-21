美무역대표 "트럼프 4월 방중 전 미·중 추가 협상 가능성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"민감하지 않은 분야 먼저 시도할 수도"

도널드 트럼프 미국 대통령의 4월 중국 방문 전에 미·중 간 추가 무역 협상이 열릴 수 있다는 관측이 나온다.

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표. AP연합뉴스

20일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표는 이날 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF)에서 "실무 차원에서 미·중 당국자들이 비교적 정기적으로 소통하고 있다"며 "미·중 정상회담 전에 쟁점 등을 점검하기 위한 회동이 이뤄질 가능성이 있다"고 밝혔다.

그리어 대표는 "양국이 만나 민감하지 않은 분야를 중심으로 추가 합의를 시도할 수 있다"고 했다. 미국과 중국이 첨단기술 통제나 희토류 공급 등 안보와 직결된 사안 외에도 다양한 분야에 대해 논의 할 수 있다는 것이다.

다만 그리어 대표는 미국과 중국의 무역 전쟁 휴전이 중국에 대한 압박 완화를 의미하지는 않는다고 선을 그었다. 그는 "중국에 대한 무역 정책이 중단된 것은 아니다. 통상적인 수출 통제 조치는 계속될 것"이라고 강조했다.





한편 스콧 베선트 미 재무장관은 전날 다보스에서 허리펑 중국 국무원 부총리와 회동했다. 베선트 장관과 허 부총리는 지난해 양국 간 무역 갈등 국면에서 협상을 주도했던 핵심 인사들이다. 비공식 회동이 끝난 후 베선트 장관은 미·중 무역 협상의 핵심 쟁점이었던 희토류 공급과 관련해 "현재 이행률이 90%대로 상당히 만족스러운 수준"이라며 "중국이 약속을 지키고 있다"고 평가했다. 아울러 미국산 대두 구매 합의도 이행되고 있다며 중국이 향후 1년간 2500만톤의 대두를 구매할 것으로 내다봤다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

