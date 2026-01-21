퇴직연금 기금화로 외환시장 방어?…李대통령 "악성 가짜뉴스"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령 21일 신년 기자회견

李 "퇴직연금 수익률 1%, 방치할건가"

이재명 대통령이 21일 '퇴직연금 기금화로 정부가 외환시장을 방어하려 한다'는 일각의 주장에 대해 "악성 가짜뉴스"라고 지적했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 '함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약'을 주제로 열린 기자회견을 통해 이같이 밝힌 뒤 "가능하지도 않을 뿐만 아니라 그렇게 할 필요도 없고, 그렇게 할 의사도 전혀 없다"고 설명했다.

21일 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령 신년기자회견에서 참모진과 취재진이 이 대통령 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

이 대통령의 발언은 전날 국민의힘에서 나온 주장을 겨냥한 것으로 풀이된다. 앞서 국민의힘은 "이재명 정권이 추진하고 있는 근로자 퇴직연금 기금화에 강력히 반대한다. 지금 환율 문제가 심각한데 환율 방어를 위해 쓰겠다는 발상이 넘쳐나고 있다"고 비판했다.

이 대통령은 "(퇴직연금 기금화는) 당사자가 싫으면 못하는 것"이라며 "오해하지 마시라. 원하지 않으면 하지 않을 것이고, 더 나쁘게 만들지 않을 것이고, 불합리하게 해서 욕먹을 일은 절대 안 한다"고 강조했다.

다만 이 대통령은 "뭔가 대책이 있어야 하는 건 맞다"고 주장했다. 이 대통령은 "퇴직연금의 수익률이 1% 수준"이라면서 "운영이 잘 안 되는 데 방치할 것인가"라고 반문했다. 이를 고려하면 기금화도 생각할 수 있는 대안 중 하나라는 게 이 대통령의 생각이다.





이어 이 대통령은 "퇴직연금은 사회적으로, 개인적으로도 중요한 자산인데 물가보다도 수익률이 낮으면 손해를 보는 것"이라며 "퇴직연금에 대해 대책을 세우자는 학계와 정치권의 논의가 있고, 대책이 있어야 한다"고 언급했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

