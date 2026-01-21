"가만 안 두겠다"는 자신 말리던 지인 흉기로 찌른 50대 긴급체포

AD

말다툼한 사람을 해치겠다는 자신을 말린 지인을 흉기로 찌른 50대가 경찰에 붙잡혔다.

경남 마산동부경찰서는 50대 남성 A 씨를 살인미수 혐의로 21일 긴급체포했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 이날 0시 45분께 창원시 마산회원구 회원동의 한 주택에서 평소 알고 지내던 형인 50대 남성 B 씨를 흉기로 1회 찔러 살해하려 한 혐의를 받는다.

A 씨는 범행 직전 음주 상태로 과거 자신과 말다툼을 한 또 다른 지인에게 흉기를 들고 찾아가겠다고 B 씨에게 말한 것으로 파악됐다.

그는 B 씨의 주거지에서 "나와 다툰 사람이 있는데 가만두지 않겠다"라며 흉기를 갖고 나갔고, 이를 B 씨가 말리자 B 씨의 옆구리를 한 차례 찔렀다.

이에 B 씨는 중상을 입고 병원에 이송돼 치료받고 있다.

B 씨 이웃의 신고를 받고 출동한 경찰은 인근 여관에 숨어있던 A 씨를 이날 오전 4시 10분께 검거했다.

A 씨는 경찰 조사에서 범행을 시인한 것으로 알려졌다.





경찰은 정확한 범행 경위 조사 후 A 씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

