美 최우방국 영국도 평화위 참여 거절…유럽, CMCC 인력 파견 중단

대서양 동맹 곳곳에서 균열

트럼프 외교정책에 불안감 확대

미국의 최우방 국가인 영국이 도널드 트럼프 미국 대통령이 제안한 '평화위원회' 참여를 거절하기로 했다. 유럽은 가자지구 평화 재건을 위해 설립된 민군조정센터(CMCC)에 인력 파견을 중단한다는 방침이다.

20일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 영국 정부 관계자들을 인용해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 참여하고, 상임 이사국에 상당한 규모의 회원비를 요구하고 있는 평화위원회에 가입하지 않을 것이라고 보도했다.

이 관계자는 "납세자의 돈 10억 달러(약 1조4700억원)를 주고 푸틴 대통령과 평화위원회 이사회에 앉는 것은 용납할 수 없다. 사람들이 동의할 것으로 생각하지 않는다"고 말했다.

트럼프 대통령은 지난 15일 가자지구의 종전과 재건이 완료될 때까지 해당 지역을 통치할 최고 의사결정 기구로 평화위원회를 구성한다고 밝혔다. 평화위원회는 트럼프 대통령의 초청을 받아야만 가입할 수 있으며, 회원국의 임기는 최대 3년이다. 출범 첫해 10억달러를 납부하면 영구 회원 자격을 얻을 수 있다.

트럼프 행정부는 60여개국에 초청장을 보낸 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 유엔을 대체하는 국가기구로 평화위원회를 염두하고 있다는 분석도 나온다. 그러나 트럼프 행정부가 초청한 국가 중에는 서방 세계와 대립 중인 러시아, 벨라루스가 포함돼 참여를 보류하는 분위기가 나온다.

이런 가운데 일부 유럽 국가들은 CMCC에 인력 파견을 재고 중이라고 로이터통신이 보도했다. CMCC는 지난해 10월가자지구 평화 재건을 위해 미국 주도로 설립된 조직이다.





로이터통신은 외교관들을 인용해 CMCC에 파견된 일부 유럽 국가의 인력들이 새해 연휴를 마쳤음에도 복귀하지 않았다고 보도했다. 이를 두고 트럼프 대통령이 그린란드, 가자지구, 베네수엘라 문제와 관련해 기존과 전혀 다른 외교 정책을 추진하면서 미국의 동맹국 사이에서 불안감이 커지고 있다는 신호라는 분석도 나온다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

