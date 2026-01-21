본문 바로가기
권대영 "생산적금융 성공위해 금융권 투자 체계화해야"

이창환기자

입력2026.01.21 10:00

금융위 '금융업권 생산적 금융협의체' 개최
권대영 부위원장 "대한민국 대도약 위해 반드시 성공해야"

권대영 "생산적금융 성공위해 금융권 투자 체계화해야" 권대영 금융위원회 부위원장.
정부가 생산적 금융에 수백조원 규모의 투자를 발표한 금융회사 임원들을 불러 모아 투자 계획을 정밀화·체계화해서 정책이 반드시 성공할 수 있게 해달라고 당부했다.


금융위원회는 '금융업권 생산적 금융협의체'를 21일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 개최했다고 밝혔다. 이날 회의는 KB금융, 우리금융, iM금융, 한국투자증권, KB증권, 한화생명, 삼성화재, 한국산업은행, 중소기업은행의 생산적 금융 담당 임원이 참석했다.


회의를 주재한 권대영 금융위 부위원장은 "생산적 금융은 담보와 보증이라는 익숙한 옛길이 아니라 첨단산업과 스타트업·벤처, 지역 등으로 금융 흐름을 대전환하는 것"이라며 "대한민국의 대도약을 위한 핵심 정책"이라고 강조했다.


권 부위원장은 "금융사들이 생산적 금융 확산에 동참하는데 감사드린다"며 "금융사가 발표하고 공유한 계획이 진짜 생산적 금융으로 이어지는지 체계적으로 분류·점검·공유할 수 있는 관리체계를 갖춰달라"고 요구했다.


그러면서 계획을 성공적으로 실행에 옮기기 위해 필요한 몇 가지 사항들을 공개했다. 우선 "금융이 담보·보증, 실적 중심의 평가에서 벗어나 산업과 기업의 기술력과 경쟁력 등 미래가치를 스스로 판단할 수 있을 때 생산적 금융이 가능하다"며 "산업을 연구하는 조직 등을 통한 내부 역량 정비가 필요하다"고 설명했다.


이어 "생산적 금융을 일부 부서나 담당자의 과제가 아니라 조직 전체의 목표로 만들기 위한 성과평가체계(KPI), 투자에 따른 위험 부담구조 등 인사·조직·성과관리 체계 전반의 재설계가 필요하다"고 언급했다.


이날 모인 금융사들은 생산적 금융을 위한 조직·성과관리 체계 개편, 지자체 협력사례 등을 공유했다.


금융지주사는 584조원 규모의 생산적 금융 투자 계획을 발표했다. KB금융지주는 지주 및 주요 계열사의 생산적 금융 추진 조직을 신설·재편하고 영업점 평가제도와 영업지원체계를 개선했다고 밝혔다. 분기 중 신안우이 해상풍력사업·용인반도체 클러스터 발전사업의 성공적인 금융주선도 실행할 계획이다.


우리금융지주는 작년 12월 2000억원 규모의 그룹 공동투자펀드 조성을 완료하고, 자산운용 계열사들도 약 5200억원 규모의 펀드를 조성한 사안을 공유했다.


증권사는 지난해 말 마련한 지원계획을 보완해 모험자본 공급의무가 부여되는 대형 증권사(자기자본 4조원 이상) 7개사의 3년간 22조5000억원의 모험자본 공급계획을 공유했다. 보험업권은 24개사가 36조6000억원 규모 생산적 금융 지원 계획을 마련했다. 금융위는 보험사를 지원하기 위해 보험업권의 정책펀드·인프라·벤처투자·주담대 관련 위험계수 조정 등 규제개선을 검토하고 있다고 밝혔다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

