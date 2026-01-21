교보생명, 14년 연속 피치 'A+' 획득… 국내 생보사 중 최장기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보험계약마진(CSM)과 양호한 자기자본 등 긍정적 평가

교보생명은 세계 3대 신용평가사 피치(Fitch Ratings)가 보험금 지급능력평가(IFS) 등급을 'A+'로 유지하고 등급 전망을 '안정적(Stable)'으로 확정했다고 21일 밝혔다.

교보생명은 2013년 국내 생보업계 최초로 A+등급을 획득한 이래 14년 연속 해당 등급을 유지하고 있다. 이는 국내 생명보험사 중 최장기간 기록이다.

교보생명 광화문 본사. 교보생명

피치는 이번 평가에서 교보생명의 ▲수익성 강화 ▲견조한 자본적정성 ▲안정적인 시장 지위를 A+등급 유지의 핵심 근거로 제시했다.

피치는 보도자료에서 "교보생명의 수익성이 보험손익 개선과 투자수익률 상승에 힘입어 견조한 흐름을 이어갈 전망"이라며 "전속 설계사 중심의 대면 채널을 통해 보험금 지급 변동성을 관리하며 실적 성장을 견인하고 있다"고 평했다.

수익성 지표도 크게 개선됐다. 지난해 3분기 피치 평가 기준 교보생명의 자기자본이익률(ROE)은 20.4%를 기록하며 2024년 말(8.9%) 대비 2배 이상 상승했다. 이는 전속 설계사 채널을 통해 보험 가입 단계부터 위험을 정교하게 관리함으로써 보험금 지급 변동성을 안정적으로 유지한 리스크 관리 능력이 주효했던 것으로 분석됐다.

자본 규제 변화 속에서도 견조한 재무건전성도 주목받았다. 피치는 교보생명이 안정적인 보험계약마진(CSM)과 양호한 자기자본을 바탕으로 자본적정성 지표가 '견조함(Strong)' 수준을 유지할 것으로 전망했다. 지난해 3분기 기준 교보생명의 경과조치 적용 후 지급여력비율(K-ICS) 비율은 205.2%다.

피치 측은 "교보생명은 필요 시 자본성증권 발행을 통해 단기 자본적정성을 유지할 충분한 여력을 보유하고 있다"며 "경과조치 적용 후 기본자본 비율도 지속적으로 100% 이상을 유지하고 있다"고 설명했다. 자산부채종합관리(ALM) 원칙에 따라 자산과 부채 간 만기 차이를 1년 미만으로 축소한 점도 금리 민감도 관리 측면에서 긍정적으로 평가됐다.

기업 프로파일 부문에서는 '양호함(Favourable)'으로 평가받았다. 지난해 3분기 기준 교보생명의 수입보험료 시장점유율은 약 14%다.

교보생명 관계자는 "이번 신용등급 획득은 탄탄한 재무 구조와 선제적인 리스크 관리 역량을 글로벌 시장에서 다시 한번 인정받은 것"이라며 "앞으로도 안정적인 이익 창출과 민첩한 시장 대응을 통해 고객의 신뢰도를 높이고 지속 가능한 성장을 이어가겠다"고 말했다.





한편 교보생명은 무디스(Moody's)로부터 11년째 'A1(안정적·Stable)' 등급을 유지하고 있다. 국내 3대 신용평가사인 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가로부터도 보험금 지급능력평가 최고 등급인 'AAA'를 유지하고 있다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

