서금원, 지난해 휴면예금·보험금 3732억원 찾아줘

김은경 서금원장. 서민금융진흥원 제공

서민금융진흥원이 지난해 3732억원에 달하는 휴면예금을 원권리자에게 찾아줬다고 21일 밝혔다.

서금원은 소멸시효가 완성된 휴면예금을 금융사로부터 출연받아 관리·운용하고 원권리자가 찾아갈 수 있는 '휴면예금 찾아줌' 서비스를 운영하고 있다. 지난 3년간 연평균 3232억원의 휴면예금을 지급했다.

지난해 휴면예금 지급액은 전년 대비 23.7% 증가한 3732억원, 지급건수는 65만8000건이다. 이 중 55.5%는 정부24, 어카운트인포, 내보험찾아줌, 금융회사 앱, 마이데이터 앱 등 비대면 연계 채널을 통한 것으로 나타났다.

서금원은 지난해부터 통신사의 최신 휴대폰 번호로 안내하는 공인 알림 문자 시스템을 도입해 우편 반송 또는 전화번호 불일치 등으로 안내가 어려웠던 원권리자에게도 휴면예금 조회·지급 서비스를 안내하고 있다.

서금원은 출연된 휴면예금의 운용수익으로 전통시장 영세상인, 사회적기업 등을 위한 미소금융 지원사업을 수행하고 있다. 지난해 530억원을 포함해 2008년 이후 누적 9740억원을 지원했다. 아울러 한부모가족 등 취약계층 대상 소액보험사업도 진행하고 있다.

김은경 서금원장은 "휴면예금 원권리자가 휴면예금의 보유 여부를 몰라서 찾아가지 못하는 일이 없도록 공인 알림 문자 안내 등 다양한 노력을 기울이고 있다"며 "올해는 우편 안내 강화 등을 통해 고령층 등 온라인 이용이 어려운 분도 휴면예금·보험금 등을 더욱 편리하게 조회하고 찾아갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





휴면예금 조회나 지급을 원할 경우 '서민금융 잇다' 앱 또는 '휴면예금 찾아줌' 사이트를 이용하거나 가까운 서민금융통합지원센터 또는 출연 금융회사의 영업점을 방문하면 된다. 서민금융콜센터를 통해서도 자세한 내용을 안내받을 수 있다.





