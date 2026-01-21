광주·전남 통합, 특례 설계에 다시 속도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

21일 국회서 일주일만에 2차 조찬 간담회

특별법 핵심 특례 점검…2월 처리 목표

광주·전남 행정통합 특별법의 완성도를 높이기 위한 논의가 다시 국회에서 이어졌다. 광주시와 전남도는 시도지사와 지역 국회의원이 일주일 만에 다시 모여 핵심 특례와 입법 전략을 점검했다.

21일 오전 국회에서 열린 광주·전남 행정통합 특별법 관련 조찬 간담회에서 김영록 전남도지사와 강기정 광주시장이 나란히 앉아 발언하고 있다. 광주시 제공

광주광역시와 전라남도는 21일 오전 국회의원회관 제2세미나실에서 '광주전남 통합 특별법 검토 시도지사·국회의원 2차 조찬 간담회'를 열었다. 간담회에서는 통합 광역지방정부인 '광주전남특별시 설치를 위한 특별법(가칭)'의 실효성을 높이기 위한 특례 조항과 입법 추진 전략이 논의됐다.

이날 간담회에는 강기정 광주시장과 김영록 전남지사를 비롯해 양 시·도 실국장, 더불어민주당 양부남 광주시당위원장과 김원이 전남도당위원장, 지역 국회의원 18명 등 40여명이 참석했다.

이번 간담회는 지난 15일 국회에서 열린 1차 조찬 간담회와 공청회 이후 일주일 만에 다시 마련됐다. 시도지사와 지역 국회의원이 짧은 시일 내 재차 회동한 것은 특별법을 2월 국회에서 처리하겠다는 의지를 공유한 데 따른 것이다.

간담회에서는 1차 회의에서 제안된 내용을 바탕으로 특례의 구체성과 적용 방향을 재검토했다. 6월 3일 제9회 전국동시지방선거 일정을 고려해, 특별법을 2월 말 국회 본회의에서 통과시키는 것을 목표로 입법 준비 상황을 점검했다.

이날 논의된 주요 특례는 재정 지원 의무와 재정 특례, 에너지 산업 육성, 첨단 전략산업 특화단지 우선 지정, 인공지능과 모빌리티 산업 육성, 문화·관광 산업 특례, 공간 활용과 광역교통 인프라 확충 등이다. 국방, 농어업, 공공기관 이전 등을 포함해 광주·전남 관련 특례는 300여건에 이른다.

강기정 광주시장은 "이번 특별법은 광주와 전남이 미래를 함께 설계하기 위한 제도적 기반"이라며 "통합은 지역 실정에 맞는 실질적 특례가 담길 때 가능하다. 자치분권 권한과 통합 인센티브를 정부에 요구하고, 특례를 특별법에 촘촘히 반영하는 데 집중해야 한다"고 말했다.

김영록 전남지사는 "영암을 시작으로 22개 시·군을 돌며 도민 공청회를 진행하고 있다"며 "현장의 의견이 특별법에 제대로 담기도록 세심하게 반영하는 것이 중요하다"고 밝혔다.





광주시와 전남도는 앞으로도 중앙정부와 국회를 상대로 한 협의를 이어가는 동시에, 시민과 지역사회와의 소통을 통해 행정통합에 대한 공감대를 넓혀간다는 계획이다.





