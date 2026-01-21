올해 서울 첫 아파트 분양 '드파인 연희' 1순위 청약 경쟁률 44대 1[부동산AtoZ]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서대문구 연희동 '드파인 연희' 투시도. SK에코플랜트

AD

올해 첫 서울 아파트 분양 단지인 서대문구 연희동 '드파인 연희' 1순위 청약에 신청자가 몰려 44.1대 1의 경쟁률을 기록했다.

21일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 진행된 드파인 연희 1순위 청약은 151가구 모집에 6655명이 신청해 44.1대 1의 평균 경쟁률로 모든 주택형이 마감됐다. 앞서 이 단지는 특별공급에서도 181가구 모집에 6840명이 신청해 평균 37.8대1의 경쟁률을 나타냈다.

주택형별로 보면 59㎡A형의 경쟁률이 66.2대 1로 가장 높았다. 84㎡A형(55.6대 1), 59㎡B형(44.9대 1), 84㎡B형(35.7대 1), 115㎡B형(34.0대 1), 74㎡C형(33.0대 1) 등의 순으로 나타났다.

해당 단지 전용 84㎡ 분양가는 주택형별 최고가 기준으로 13억9700만∼15억6500만원에 책정됐다. 전용 59㎡는 11억~12억원 수준에서 분양가가 형성됐다.

인근 단지 비슷한 면적이 최근에 거래된 가격과 비교해 시세 차익이 제한적인데도 무난한 경쟁률로 청약을 마감했다는 평가가 나온다.





AD

단지는 올해 첫 서울 아파트 분양이자 SK에코플랜트가 2022년 출시한 프리미엄 주거 브랜드 '드파인'이 서울에 처음으로 적용된 단지다. 단지는 지하 4층∼지상 29층, 13개 동, 총 959가구 규모로 조성되며 이 가운데 전용 59∼115㎡ 332가구가 일반분양 물량이다. 입주는 2029년 1월 예정이다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>