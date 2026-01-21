중랑구, 한파 대비 이동노동자 쉼터 토요일도 운영

두 곳 작년 6000명 이용
서울 중랑구(구청장 류경기)가 강력한 한파에 대비해 이동노동자 쉼터를 토요일까지 확대 운영한다.
구는 배달노동자·택배노동자 등 이동노동자의 건강과 안전을 보호하기 위해 이달 17일부터 2월 28일까지 한시적으로 토요일 운영을 추가한다. 평일에만 운영하던 쉼터를 주말까지 확대해 현장 노동자들이 주말에도 이용할 수 있도록 했다.
중랑구 이동노동자 쉼터는 현재 2개소가 운영 중이다. 1호점은 중랑역로4길 29(중화동), 2호점은 양원역로 92(망우동)에 위치해 있다. 쉼터는 평일 오전 9시부터 오후 9시까지 운영되며, 이동노동자라면 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.
쉼터 내부에는 냉·난방 시설을 비롯해 휴대전화 충전기, 컴퓨터, 냉·온수기, 헬멧 건조기 등 이동노동자들의 실제 수요를 반영한 편의시설이 갖춰져 있다.
지난해 한 해 동안 중랑구 이동노동자 쉼터 이용 인원은 총 6200여명으로 집계됐다. 배달·택배 노동자뿐 아니라 요양보호사, 가스 점검원, 돌봄 노동자 등 다양한 직종의 이동노동자들이 쉼터를 이용했다.
류경기 중랑구청장은 "이동노동자 쉼터는 단순한 휴식 공간을 넘어, 노동자들이 안전하게 쉬고 재충전할 수 있는 최소한의 사회적 안전망"이라며 "앞으로도 이동노동자들의 근무 여건을 세심하게 살피고, 현장의 목소리를 반영한 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
