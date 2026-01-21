경기도, 기초연금 수급가구 문턱제거 등 '하우징사업'

경기도가 올해 '어르신 안전 하우징' 사업을 추진한다.

어르신 안전 하우징은 고령자가 안전하게 생활할 수 있도록 신체 기능과 생활 방식을 고려해 관련 시설에 대한 맞춤형 주택 개보수를 지원하는 사업이다. 2023년부터 현재까지 총 752가구의 개보수를 지원했다. 올해는 371가구를 지원할 예정이다.

주요 지원 항목은 ▲문턱 제거 ▲미끄럼방지 바닥재 교체 ▲욕조 철거 ▲안전 손잡이 설치 ▲밝은 조명(LED) 교체 ▲경사로 설치 등이다.

경기도의 '2026년 어르신 안전 하우징' 안내 포스터

지원 대상은 경기도에 거주하는 65세 이상 기초연금 수급 가구이다. 신청은 관할 행정복지센터에서 가능하며, 거동이 불편한 어르신을 대신해 가족이나 보호자가 신청할 수 있다.





김태수 경기도 주택정책과장은 "어르신들의 안전한 생활을 위해 더욱 세심한 맞춤형 개보수를 추진할 계획"이라며, "어르신들이 살던 곳에서 안심하고 노후를 보낼 수 있는 주거환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

