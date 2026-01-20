강수현 양주시장 "한파는 시민 생명 직결 재난" 선제적 대응 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양주시, 한파특보 발효에 따른 긴급 대응체계 가동

한파 대비 상황판단회의 개최…취약계층 보호 총력

경기 양주시가 20일 시청 상황실에서 양주시장 주재로 자연재난(한파) 대비 상황판단회의를 열고, 경기도 전역에 발효된 한파특보에 따른 부서 및 읍·면·동별 대응 대책과 상황관리체계를 점검했다.

강수현 양주시장이 20일 시청 상황실에서 양주시장 주재로 자연재난(한파) 대비 상황판단회의를 열고 있다. 양주시 제공

이번 회의는 올겨울 가장 길고 강한 한파가 이어질 것으로 전망됨에 따라 한파로 인한 인명 피해와 시민 불편을 최소화하기 위한 선제적 대응 차원에서 마련됐다.

기상청 예보에 따르면 내륙 지역을 중심으로 기온이 영하 15도 안팎까지 떨어지고 강풍이 동반될 것으로 예상돼 체감온도 저하에 따른 건강 피해와 수도 동파, 교통 불편 등 생활 전반의 피해 가능성에 대한 대응 방안이 집중 논의됐다.

양주시는 재난안전대책본부를 중심으로 통합 대응체계를 유지하며 ▲한파 취약계층 보호 ▲수도·에너지·통신 등 생활기반시설 관리 ▲농·축산 분야 및 공공·사유시설 점검 ▲교통 안전 관리와 시민 행동요령 홍보를 중점 추진하기로 했다.

특히 읍·면·동을 중심으로 현장 예찰과 취약계층 안부 확인을 강화하고, 한파쉼터 운영 상황을 수시로 점검해 현장에서 즉시 대응할 수 있는 체계를 유지할 방침이다.

강수현 양주시장은 "한파는 단순한 기상 현상이 아니라 시민의 생명과 직결되는 재난"이라며 "재난안전대책본부를 중심으로 소관 부서와 읍·면·동, 유관기관이 유기적으로 협력해 취약계층 보호와 생활 불편 예방에 최선을 다해 달라"고 당부했다.





양주시는 한파특보가 해제될 때까지 상황관리체계를 유지하며 시민 행동요령 홍보와 현장 중심 대응을 지속할 계획이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

