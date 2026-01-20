이재혁 경북개발공사 사장 "어린이 안전 무엇보다 우선될 사회적 가치"…'안전뮤지컬' 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북개발공사(사장 이재혁)는 어린이안전공제회와 함께 사회공헌공모전 선정사업으로 '찾아가는 안전뮤지컬' 행사를 개최했다. 이 프로그램은 어린이 눈높이에 맞춘 공연형 안전교육을 통해 생활 속 안전수칙을 자연스럽게 익히고, 위기 상황 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다.

이번 행사는 도청신도시 내 아동을 대상으로 진행됐으며, 어린이들이 일상에서 반드시 알아야 할 안전수칙을 공연 콘텐츠로 쉽게 이해하도록 구성한 체험형 안전교육이다. 공사와 어린이안전공제회는 참여형 진행을 통해 어린이들의 몰입도를 높이고, 안전의식 제고에 기여하고자 했다.

뮤지컬은 교통안전을 큰 주제로 보행 안전(횡단보도·신호 준수 등), 주차장·아파트 단지 등 사각지대 주의, 차량 탑승 및 승·하차 안전(안전벨트 착용 등) 내용을 중심으로 구성했으며, 공연 중 퀴즈와 참여 활동을 병행해 교육 효과를 강화했다.

또한 공사는 21일, 신도시 내 경상북도경찰청 어린이집을 방문해 실내 생활안전을 주제로 한 어린이 손인형극을 추가 진행할 예정이다. 이를 통해 생활공간에서 발생할 수 있는 안전사고 예방수칙을 어린이 눈높이에서 전달할 계획이다.

이재혁 경북개발공사 사장은 "어린이 안전은 무엇보다 우선돼야 할 사회적 가치"라며, "아이들이 즐겁게 참여하면서도 꼭 필요한 안전수칙을 배울 수 있도록 이번 프로그램을 마련했으며, 앞으로도 지역사회와 함께 미래세대를 위한 안전·돌봄 중심 사회공헌을 지속하겠다"고 말했다.





경북개발공사는 이번 운영을 계기로 어린이 안전교육 지원을 지속 확대하고, 지역사회 안전문화 확산을 위한 협력체계를 강화해 나갈 계획이다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

